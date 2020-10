De Haro: "Sánchez aceleró la nueva normalidad y mandó mensajes demasiado optimistas"

Todos tenemos la sensación de que esto ya lo hemos vivido. Y eso produce la fatiga emocional de la que hablaremos enseguida.

Pues, no. No lo habíamos vencido. No lo habíamos vencido y Sánchez aceleró la nueva normalidad y mandó mensajes demasiado optimistas. Y no modificó la legislación sanitaria, como prometió, para que las CAS pudieran tener herramientas jurídicas para hacer frente a la situación. No vencimos al virus, desde mediados de agosto tenemos una tasa de incidencia que nos sitúa en las referencias de alerta.

No hubo estabilización como dice Simón a mediados de octubre. Y con el virus disparado y las hospitalizaciones disparadas, el Gobierno aprobó ayer el estado de alarma con toque de queda generalizado y dotó a las CAS, ahora sí, de herramientas para limitar la movilidad. El toque de queda es el último cartucho, para evitar otro confinamiento total.