De Haro a las 18h: "A todos le falta cultura política de pactos"

"Pedro Sánchez amenece estos días temprano y se acuesta tarde. Estamos en los días más largos del año. En Moncloa el sol se pone a las 10 menos cuarto y sale a las 7 menos cuarto, entre unas cosas y otras menos de ocho horas de oscuridad. Cercano ya el solsticio de verano, las noches son largas en Moncloa. En esas horas breves de la noche es cuando Sánchez se está dando cuenta de que una cosa es una moción de censura y otra más dificil una investidiura. El solsticio del año pasado fue más fácil porque se trataba de echar a Rajoy, pero conseguir apoyos suficientes para sacar adelante unos presupuestos es otra cosa. La política española cambio radicalmente en 2015 pero los políticos españoles no se han dado cuenta. La política española exige olvidarse de vetos, trabajarse los pactos y buscar apoyos. Sánchez parece estar esperando una investidura que le caiga del cielo, y el tiempo no ba pasa en balde. Su buena estrella puede apagarse si no consigue unos apoyos que tiene muy difíciles. Hoy los suyos, Cristiana Narbona, ha dejado el mensaje de que se está trabajando mucho.

Hoy hemos sabido que Sánchez se reunió con Iglesias y que las posiciones no se han acercado porque Iglesias quiere entrar en el Gobierno. Reunirse con Iglesias no es trabajar mucho. Pide lo imposible y sus apoyos son insuficientes. El PNV sigue sin confirmar nada. Y ERC, que parecía dar una abstención gratis, hoy se ha mostrado muy crítica con el hecho de que la abogacía del Estado no se haya mostrado partidaria de poner en libertad a los políticos presos una vez terminado el juicio, la queja ha sido de Sergia Sabria.

Las investiduras no crecen en los árboles. Si Sánchez quiere la abstención de Ciudadanos se lo tiene que currar. Un parlamento como el nuestro requiere otra cultura política. No es cosa de nuevos o viejos partidos. A todos le falta cultura política de pactos, Vox se pelea con el PP por el pacto que le dio la alcaldái en Madrid. El PP ha reconocido hoy que pactó darle a Vox concejalías. Vox no consigue que le den lo que pacto lo que les pone en evidencia. Pero sobre el pacto no se hace público. En Alemania cuando hay una gran coalición se tiran meses negociando y hacen publico un docmento de muchos folios en los que se detallan las políticas que se van a aplicar. Aquí eso no se discute, solo se habla de sillones y no se hacen públicos los acuerdos. Tampoco Ciudadanos tiene cultura de pacto. Está encantados los de Rivera con la ruptura con Valls y no se mueven del no es no a la investidura de Sánchez. Sería un partido más util si se abstuviera después de garantizar que el Gobierno de Sánchez va a ser plenamente constitucional y plenamente socialdemócrata".