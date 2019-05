De Haro a las 18h: "Rivera le haría un buen servicio a los españoles apoyando a Sánchez"

Tiempo de lectura: 2



"A estas horas está teniendo en Moncloa la única reunión de las que ha tenido Pedro Sánchez que no es puro postureo. La reunión de Sánchez con Casado ayer y con Rivera esta mañana han sido concertadas para mayor gloria de un presidente que quiere aparecer como algo más que como presidente del Gobierno. Pero la que cuenta es la reunión que se produce a estas horas, porque ahora si se está hablando de investidura. Pablo Iglesias está pidiendo a Sánchez ministerios pero no solo ministerios.

Iglesias está cuestionado por los anticapitalistas y por algunos barones de sus partidos que señalan que este acercamiento al PSOE provocará más sangria de votos, dos millones y votos lleva perdidos Podemos. Pero esas críticas son poca cosa, hace tiempo que Iglesias eliminó a cualquier crítico. Y si se ponen un poco pesados, convocará una consulta popular y resolverá el asunto, que es lo que hace Iglesias cuando tiene un problema. Cuando Iglesias tiene un problema recurre a la democracia directa.

Iglesias va a pedir ministerios, Sánchez no se los va a dar pero eso no es problema. Porque si Sánchez se niega a darle ministerios, Iglesias seguramente no va votar en contra porque eso es votar con Casado y Rivera. Para los de los ministros siempre queda la solución de los independientes.

Lo importante son las políticas que se están pactando hoy. Políticas económicas, políticas de memoria histórica, políticas de restricción de la libertad educativa. Sánchez ya pactó las políticas de gasto o de subida del SMI con Iglesias para esos presupuestos que no salieron adelante. Los presupuestos no salieron adelante pero buena parte de las políticas salieron adelante. Precisamente hoy nos ha advertido Bruselas de las consecuencias negativas de esas políticas pactadas con Podemos: ha advertido Bruselas del déficit, no lo vamos a cumplir ni este año ni el que viene.

Después de la reunión de esta mañana de Sánchez con Rivera se aleja aun más la posibilidad que ya era poco probable. Rivera está más interesado en liderar la oposición que en conseguir la moderación de Sánchez con un pacto como el de 2016. Ojo Rivera no va a apoyar a Sánchez, pero ayer Arrimadas dejó la puerta abierta para comunidades y ayuntamientos. Si están dispuestos a pactar en ayuntamientos y comunidades autónomas, por qué no puede haber un acercamiento después de las municipales y autonómicas. Es lo que le ha pedido esta mañana Casado en el programa de Carlos Herrera.

Rivera le haría un buen servicio a los españoles apoyando a Sánchez y alejando a Sánchez del independentismo y de Podemos. Pero Rivera está en el corto plazo, quiere ser líder de la oposición y lo demás le importa poco".