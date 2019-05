De Haro a las 18h: "¿Cuántos españoles han cambiado desde el 28 de abril el sentido su voto?"

Tiempo de lectura: 2



"Arranca la campaña electoral. Otra campaña electoral. Para las municipales, las autonómicas y las europeas. ¿Cuántos españoles han cambiado desde el 28 de abril el sentido su voto? Habrá españoles que piensen que la victoria de Sánchez no fue suficiente y que se equivocaron. Habrá españoles que piensen que no era conveniente votar a otros partidos de la derecha, que había que concentrar el voto.

¿Cuántos son? No lo sabemos y no lo vamos a saber. El barómetro del CIS conocido hoy no responde a estras preguntas, que son esenciales, porque ha hecho un estudio de campo muy exhaustivo, pero está hecho antes del 23 de abril. Una encuesta hecha antes del 23 de abril no tiene en cuenta los arrepentidos, que habrá.

Lo que muestran los titulares de este barómetro, que es complicado, porque son elecciones europeas, autonómicas y municipales, es una nueva victoria amplia del PSOE, y una derrota amplia de la derecha fragmentada.

El PSOE ganaría en todas las comunidades, salvo en Cantabria, donde el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla conservaría el liderazgo, y en Navarra, donde Navarra Suma sería la fuerza más votada. Porque en Navarra las tredes derechas van juntas.

Los socialistas pasarían a ser la fuerza más votada en diez comunidades autónomas. El PP perdería algunos de sus bastiones habituales, como Madrid o Castilla y León. El PSOE ganaría las europeas y la izquierda sumaría más escaños que la derecha.

¿Y Madrid qué? Porque Madrid es muy emblemático. Gabilondo, candidato del PSOE, ganaría las elecciones en la Comunidad y podría gobernar con Más Madrid y Podemos, según el CIS. Errejón ha tardado segundo en decir que está ilusionado.

¿Y el Ayuntamiento? Carmena revalidaría el Gobierno con el apoyo del PSOE. Carmena ha resaltado en las últimas horas la sintonía que ha tenido con PSOE durante la última legislatura en Madrid.

Este resultado, si termina siendo el resultado, pone en una situación muy difícil a Pablo Casado. Pablo Casado esta mañana ha hecho un acto recordando el día de Europa y ha repetido lo que tiene que repetir, que salen a ganar. "Vamos a remontar".

Si no remonta, ya le ha dicho hoy Núñez Feijóo, que de momento descarta optar a la presidencia del PP. De momento.

Y luego, Puigdemonto saldría de diputado, con lo cual va a montar el circo, porque como el Supremo le permite presentarse, intentará venir a por el acta, con lo cual hará más publicidad.

Este es el CIS de Tezanos, que no le salió mal en las generales. Las generales no son los autonómicas y las municipales. Y no olvidemos que aunque Tezanos acertó la última vez, Tezanos trabaja para el que es su partido, que nunca lo ha ocultado, que es el PSOE".