COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

27 ENE 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch

"El Madrid está en peligro máximo allí en Lisboa, y quizás no lo sabe"

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:26 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking