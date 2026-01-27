El aviso que le manda Mourinho a Arbeloa como entrenador: "Hay mucha gente que sabe más que tú y que te critica cada día"

En la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, José Mourinho ha tenido palabras para su antiguo pupilo, Álvaro Arbeloa, actual técnico en las categorías inferiores del conjunto blanco. El entrenador portugués ha evitado analizar su faceta como técnico: “No puedo analizarlo como entrenador, porque no conozco”. Sin embargo, ha destacado que para ser entrenador del club madrileño es importante “la dimensión humana”.

Un entorno de críticas

Mourinho ha querido poner el foco en la enorme presión que rodea a los banquillos en la actualidad. El de Setúbal considera que “hoy por hoy, ser entrenador es muy difícil”, porque “hay mucha gente que sabe más que tú y que habla de ti cada día y que te critica cada día”. Además, ha señalado el papel que juegan los “influencers del mundo del fútbol” en este contexto, especialmente para aquellos que se inician en la profesión.

La felicidad, la única condición

Pese a su dilatada experiencia, el portugués ha asegurado que no le dará consejos a Arbeloa en su nueva andadura profesional: “Consejos, absolutamente ninguno”. Para Mourinho, lo más importante es el bienestar del exjugador. “La única cosa que importante para mí es que él está feliz, que le gusta mucho”, ha afirmado ante los medios.

© Jose Luis Cuesta Mourinho y Arbeloa, en la etapa de ambos en el Real Madrid

En esta línea, ha concluido su intervención sobre Arbeloa con un mensaje muy personal, dejando claro que lo único que le preocupa es la vocación de su antiguo futbolista. “Si mañana él me dice, ‘José, me encanta ser entrenador’, yo me quedo tranquilo”, ha sentenciado.