De Haro a las 17h: "No todo el mundo está dominado por el miedo al extranjero, afortunadamente"

En la ciudad de Cristchurch, Nueva Zelanda se intenta volver a la normalidad después del ataque contra dos mezquitas que provocó 50 muertos. Cada uno lo hace como puede. Algunos, como este grupo de moteros, lo hacen con una haka, la tradicional danza maorí.

Se ha recurrido mucho en las últimas horas a la expresión maorí "kia kaha" ("sé fuerte"), y ha habido un encuentro líderes cristianos y musulmanes. Los compañeros de Medidoía Cope han hablado con Benjamín Vidal, un español que vive en Cristchurch que nos ha contado el incremento de seguridad que se ha producido en la ciudad.

Benjamin nos ha contado cómo ha vivido su hija la vuelta al cole.

El presunto autor de la matanza en Nueva Zelanda Brenton Tarrant cometió por odio hacia los musulmanes y los extranjeros. Estas expresiones másivas de odio a los inmigrantes nos pueden dar la sensación de que la xenofobia avanza en todo el mundo y que está ganando. No es así. No todo el mundo está dominado por el miedo al extranjero, afortunadamente. El prestigioso instituto Pew Researh ha hecho público un informe con una encuesta hecha en los 18 países que más inmigrantes reciben. Y en 10 de esos 18 países hay una opinión favorable a la inmigración. En Canadá, que es el país que más inmigrantes recibe, el 68 por ciento de los encuestados aseguran que los inmigrantes hacen más fuerte en el país. Lo mismo sucede en Australia de donde era originario Brenton Tarrant. En Estados Unidos, a pesar de que el triunfo y las políticas que aplica Trump sugerirían que se ha impuesto el miedo o el rechazo a los inmigrantes, lo cierto es que casi el 60 piensan que los inmigrantes hacen a Estados Unidos más grandes. En España hasta unos meses la valoración positiva de los inmigrantes ha tenido un ascenso. Ya veremos cómo evoluciona esta percepción. Porque lo muestra este estudio es que el temor o la incertidumbre ante la inmigración no siempre está directamente relacionada con la cantidad de inmigrantes que se han recibido. Hay veces que es así, y ese es el casi de Alemania y Grecia. Pero en otras ocasiones el rechazo a los inmigrantes tiene mucho más que ver con la polarización política que con los problemas no resueltos que plantea la inmigración. Es lo que sucede en Hungría o en Rusia o en Italia, son los países que están a la cola en la recepción de inmigrantes de estos 18 que han sido estudiados, y sin embargo, la utilización política del miedo al inmigrante ha provocado que sean los más xenofobos. Hay quien está sacando rédito político del miedo a una amenaza sobredimensionada.