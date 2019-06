De Haro a las 17h: "Salvar la razón médica de los antivacunas y salvar la razón a secas"

Tiempo de lectura: 2



El Colegio de Médicos de Madrid ha inhabilitado a la doctora Isabel Bellostas durante 364 días por una falta grave por “divulgar tesis no avaladas y contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del autimso.

La suspensión del ejercicio de su profesión se produce por una denuncia de la Confederación Autismo España y es la primera sanción de esta clase vinculada a las vacunas y el autismo. Esta médico mantiene en varios escritos y entrevistas que pueden encontrarse en Internet tesis completamente contrarias a la medicina. Isabel Bellostas defiende que las vacunas provocan autismo. No contenta con eso la doctora en sus videos asegura que la varicela no tiene importancia.

La varicela puede ser grave, especialmente para los bebés, las mujeres embarazadas, los adolescentes, los adultos y las personas con el sistema inmunitario debilitado. No habría doctoras como la doctora Isabel Bellostas o no le haríamos caso si no se hubiera difundido en los últimos tiempos una especie de confianza en la psedociencia que parece superstición. Uno de cada cinco españoles ha usado para cuidar su salud productos y técnicas que carecen de utilidad demostrada contra dolencias o enfermedades.

Es muy curioso que en este comienzo del siglo XXI, en el que debería reinar una racionalidad científica, las supersticiones sin base alguna tenga muchos seguidores. En muchas ocasiones, nosotros que somos una sociedad modernísima, no confiamos en la razón científica. En teoría un hombre moderno es un hombre que confía en la razón científica y solo en la razón científicas. Pero según las últimas encuesta, un 14,7% de los españoles, creen en los horóscopos, , un 22,9% en los curanderos y un 27,6% cree en los números y en cosas que dan suerte. Hay están los grandes negocios con el tarot. Parece que los españoles estamos entre los europeos más supersticiosos por delante de italianos, alemanes y franceses.

Esto parece estar en contraste con el hecho que España sea uno de los países que más rápido se ha secularizado. A lo mejor no es tan contradictorio, a lo mejor es que el abandono de las tradiciones religiosas, que subrayaban la necesidad de usar la razón y la cabeza, tiene que ver con este avance de las pseudociencias y de la pseudoreligiones. Así lo explicaba por lo menos ese gran escritor que fue Chesterton. En cualquier caso hay dos tareas pendientes; salvar la razón médica de los antivacunas y salvar la razón a secas. No va ser fácil.