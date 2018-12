De Haro a las 17h: "Macron va a anunciar medidas de hasta 15.000 millones de euros para apagar la revolución"

Tiempo de lectura: 2



Jacline Mougad vive en bretania, en Francia, en su casa tiene gallinas, le gusta lo paranormal, interpreta canciones de Piaf en el acordeón y alguna vez a himnotizado a un Medium, pero Jacline Mougad no es conocida por sus interpretaciones al acordeón de la música de los clásicos franceses sino por esto. Jacline Mougad es una de las líderes del movimiento de los chalecos amarillos. Ella está al frente de ese movimiento que sin una organización articulada ha puesto en jaque al presidente de la república, a Macron. Las protestas por la subida del impuestos al diesel empezaron el pasado 17 de noviembre y ya van cuatro sábados consecutivos con protestas violentas, saqueos. El movimiento de los chalecos amarillos es en su forma un movimiento típico del mundo líquido en el que vivimos. Sin cabecillas, sin vertebración organizativa, se mueve a través de las realidades sociales. Y canaliza el descontento, la ira. Movimiento muy líquido y muy moderno, pero con revindicaciones de siempre: subida del salario mínimo, supresión del impuesto que grava a los pensionistas. Es un movimiento de protesta nuevo que canaliza la resistencia de siempre a reformar el Estado del Bienestar francés. Francia es un Estado con demasiadas subvenciones, más de un 56 por ciento de la economía francesa está en manos del Estado y a pesar del alto bienestar, la percepción de muchos franceses es que están maltratados. Macron va a anunciar dentro de un par de horas medidas por valor de hasta 15.000 millones de euros para apagar la revolución de las chaquetas amarillas. Porque el movimiento es, sobre todo un movimiento contra Macron, contra el presidente que llegó del mundo financiero, que llegó a la presidencia dela república sin partido, que eliminó el impuesto a las grandes fortunas es rechazado por una clase media francesa que considera que, aunque el mundo haya cambiado, sigue teniendo derecho a lo mismo. En los últimos días Macron ha hecho lo que no había hecho nunca desde que llegó a la presidencia, pedir perdón: Macron pidió perdón en los últimos días, pero no lo ha servido para nada. Macron llegó a la presidencia de Francia hace año y medio, apareció como la solución milagrosa, como freno al avance del populismo del frente popular. Macron, un hombre de la élite, sin base popular, se juega su presidencia, su capacidad de seguir reformando. No hay soluciones milagrosas, los políticos sin vínculos con el pueblo no suelen ser eficaces. Más aun en este mundo líquido en el que los movimentos como el de las chaquetas amarillas han sustituido el deseo de construcción, de hacer un país más justo, por la queja, por el resentimiento.