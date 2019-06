De Haro a las 17h: "El Gobierno en funciones saca pecho como si la creación de empleo fuera merito suyo"

Tiempo de lectura: 2



Álvaro tiene 22 años. Este mes de mayo le ha contratado en Málaga con un contrato temporal para que trabaje en unos apartamentos turísticos. Para conseguir este trabajo la empresa que le ha empleado ha tenido en cuenta su experiencia en la hostelería durante los últimos cuatro años.

El contrato de trabajo es un contrato temporal de tres meses. Álvaro, espera que cuando se acabe la temporada de verano, el contrato se prolongue más allá de septiembre.

Álvaro es una de las 84.000 que dejaron de estar en el paro en el mes de mayo. El dato de paro registrado del mes pasado ha sido un buen dato. Tradicionalmente el mes de mayo es un buen mes para el empleo porque se acerca la temporada de verano. Pero esta vez hemos tenido dos cifras muy importantes: estamos en el paro registrado más bajo de hace diez años y la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 211.000 personas. Estamos rozando los 19,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. Ese dato es quizás el más importante porque 19,5 millones de afiliados es lo que teníamos en julio de 2007, antes de que estallara la crisis. Vaso medio lleno: hemos recuperado el nivel de empleo de antes de la crisis, vaso medio vacío: han hecho falta 12 años, 12 años para volver a recuperar el nivel de empleo.

El Gobierno inmediatamente ha sacado pecho y la la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha pedido al Banco de España que pida perdón. El Banco de España había pronosticado una importante destrucción de 125.000 puestos de trabajo por la subida del SMI que no se ha producido, al menos todavía. El Gobierno en funciones saca pecho como si la creación de empleo fuera merito suyo cuando en realidad no ha hecho nada o casi nada con la legislación laboral.

Los datos son buenos, en el último año se han creado más de 500.000 puestos de trabajo. Aunque el ritmo de creación de empleo se ha ralentizado y el porcentaje de contratos indefinidos ha caído. El que hayamos vuelto a los niveles de cotizantes de 2007 no significa ni mucho menos que el problema del empleo está resuelto. La tasa de paro sigue siendo altisima, la tasa de paro juvenil está por encima del 30 por ciento, los contratos temporales como los que tiene Alvaro no permiten construirse un futuro. Los servicios públicos de empleo no sirven casi para nada, se gasta mucho dinero en formación continua y laboral que no forma a nadie porque los programas no están actualizados, tenemos una dualidad entre jóvenes y adultos que clama al cielo. Más que complacencias, este mercado laboral nuestro necesitaría reformas muy profundas, pero los partidos están a lo suyo, a sus pactitos, a si salen o no en la fotito".