De Haro a las 17h: "¿Ha ganado la izquierda las elecciones o ha perdido la derecha las elecciones?"

¿Ha ganado la izquierda las elecciones o ha perdido la derecha las elecciones? No es lo mismo. Pero en este caso se han producido los dos cosas. En realidad los dos grandes bloques, el bloque de la izquierda, formado por el PSOE y por Unidos Podemos solo supera por unas pocas décimas al bloque la de derecha formada por PP, Ciudadanos y Vox. Estamos hablando de un 42.9 de la izquierda frente a un 42,8 de la derecha. Un auténtico empate técnico.

Pero la ley electoral es la ley electoral, y no todos los votos valen lo mismo. Cuanto más votos se concentra en un solo partido más escaños se sacan. Y eso es lo que en gran medida ha conseguido el PSOE. Sánchez ha conseguido movilizar el voto de la izquierda y recuperar votos que se le habían ido a Podemos. A la derecha, por el contrario, le ha penalizado la fragmentación. La aparición de una tercera fuerza, la aparición de Vox, ha contribuido de forma importante a que la derecha haya sido derrotada. No es la única causa pero si una causa importante. La derecha ha perdido algo más de tres puntos porcentuales de voto, pero eso ha provocado que la suma de PP, Ciudadanos y Vox arroje 22 diputados menos de los que tenían PP y Ciudadanos en 2016. ¿Por qué ha sido eso? En gran medida porque no ha habido eso que Abascal a lo largo de la campaña el líder de Vox ha despreciado como el voto util.

No hubo sorpresa, ni voto oculto de VOX, los más de dos millones de votos que VOX le ha quitado al PP no se han convertido en escachos. Aunque la derecha está fragmentada y muchos de los votos de Vox restaron al PP, Abascal se ha dado por satisfecho porque dice que la responsabilidad es del PP.

El PP se ha hundido hasta un fondo que le da menos diputados, 66, que tenía Podemos en 2016. ¿Ha sido la emergencia de Podemos la única causa del hundimiento del PP? No. Probablemente hay un millón de votos que antes eran del PP que se han ido a Ciudadanos. ¿Por qué? Casado, que es político consistente, ha hecho una mala campaña. Se ha acercado mucho a Vox que parecía estar marcando la gran tendencia, cuando en realidad las elecciones se ganan en el centro. Casado y su equipo no han sabido, metidos en un Sandwich, entre Ciudadanos y Vox no han sabido encontrar su sitio. Y luego claro, está la herencia de Rajoy. Al PP le pasa como a Maura, el PP está todavía en el Maura no, se le asocia con la corrupción, con los sacrificios de la crisis. Sánchez sabía que a Casado no le había dado tiempo a rehacer la imagen del PP y aprovecho la oportunidad.