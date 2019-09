De Haro a las 17:00h: “El protagonista de la película de Almodóvar se reencuentra con varios amores”

'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, representará al cine español en la pugna por el Oscar a la Mejor Película Internacional, según acaban de decidir los miembros de la Academia d Cine. Dolor y Gloria es una película, una película sincera en la que Almodóvar se vuelve sin resentimiento hacia su vida. La grandeza de la película de Almodóvar es que además de estar magníficamente rodada, nos habla sin reducciones ideológicas del sufrimiento, de la sensación de que hemos perdido la vida viviendo, de la soledad, habla Almodóvar de muchas de esas cosas cotidianas que están tan censuradas donde parece que solo se puede hablar de éxito y donde la enfermedad está escondida. El protagonista de Dolor y Gloria, vive en la apatía en la que todo ha dejado de interesarle. Ya no escribe, no dirige películas.

El protagonista no sale de casa, no atiende a las invitaciones. Vive en una especie de insomnio permanente y atormentado. Solo parece encontrar algo de vida en los recuerdos de su infancia, en las escenas de cuando era niño, Cuando era niño, era pobre pero podía sentir una alegría a la que quiere volver. Almodóvar conecta con el público porque no es cínico porque a su protagonista el dolor no le impide seguir deseando una luminosidad como la de la infancia.

El protagonista de la película hace memoria de ese tiempo dichoso de cuando era hijo. Hace ese Almodóvar ficcionalizado, repaso de los años 80, una crítica inteligente a la droga, se reencuentra con viejos amores. A medida que la película avanza nos damos cuenta de que el protagonista es Almodóvar, pero nos damos cuenta, como en todas las películas, que el protagonista somos nosotros, cada uno de los espectadores, con nuestro ¡ esta película hay un grito una nostalgia por algo que hemos perdido viviendo y a lo que que queremos volver.