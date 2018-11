De Haro a las 16h: "Los funcionarios catalanes piden mejoras a la Generalitat"

Tiempo de lectura: 1



El proceso secesionista de Cataluña lo puso en marcha en 2010 Artur Mas en gran medida para huir de la política de austeridad que las circunstancias le imponían a la Generalitat. Había menos dinero para sanidad, para educación, para políticas sociales y era muy conveniente vender aquello de que España nos roba y alimentar la ilusión de que en una Cataluña independiente los perros se atarían con longanizas. Pero la realidad siempre vuelve, la realidad es testaruda, obstinada.

Estamos ya en el cuarto día de protestas en Cataluña y lo que queda. Y en estas horas Cataluña está incendiada no porque haya más o menos autogobierno, no por una secesión imposible sino porque los médicos no tienen ni tiempo ni recursos para atender a los pacientes, porque los bomberos y los funcionarios reclaman las pagas extraordinarias perdidas y porque los maestros reclaman más medios.

La Generalitat dice que ha recuperado el gasto sanitario de 2010 pero lo cierto es que todo el incremento se lo ha comido el gasto en farmacia de los hospitales. No hay médicos que contratar. Y Torra no tiene apoyo para sacar adelante los presupuestos.