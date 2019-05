De Haro a las 15H: "En política no hay nada definitivo, y menos en camapaña electoral"

Tiempo de lectura: 2



Silvia Pino tenía 7 años, Silvia Ballarín tenía 6 años, Miriam y Esther Barrera, gemelas, tenían 3 años, Rocio Capilla tenía 12 años. Fueron cinco de las 11 víctimas del atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987. Atentado ordenado por Josu Ternera, uno de los atentados por el que tendrá que responder ante la justicia española después de su detención esta mañana en Francia. A las cuatro de la tarde hablaremos despacio de lo que supone esta detención.

No ha habido sorpresas y, por eso, Iceta se queda sin la presidencia del Senado. El PP y Ciudadanos se han abstenido y JxCAT, ERC y la CUP han votado en contra. Después de los votos han volado los reproches. ERC ha argumentado que se enteró por la prensa de que querían hacer a Iceta senador, los socialistas le han acusado de mentir y Sánchez, estamos en campaña, ha acusado a los independentistas de querer vivir en el conflicto.

¿Que consecuencias tiene que ERC no ha apoyado a Iceta?

Primera consecuencia. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado consecuencias jurídicas.

Todos hemos pensado que Carmen Calvo se refería al recurso ante el Constitucional de la no designación de Iceta. De hecho no van a nombrar sustituto. ¿Pero se puede referir a otras consencuencias? Hay que recordar que una vez condenados los políticos presos el indulto depende del Gobierno. Y que Iceta se refería a ese indulto.

Segundo consecuencia. La investidura. Si persiste el enfrentamiento entre ERC y Sánchez, la investidura se le complica a Sánchez pero no del todo. Supongamos que ERC vota no a la investidura, eso deja a Sánchez con 173 sies, los del PSOE, Podemos, PNV, Copromis y el dipiputado de Revilla y 175 noes. Pero este Congreso no va a tener 350 diputados, porque cuatro de ellos están presos. Y no van a estar en la invesidura. Con cuatro diputados menos a Sánchez le basta con la abstenbción de los dos diputados de Coalición Canaria.

Tercera consecuencia. El enfrentamiento o no entre Esquerra y el PSOE para todo la legislatura. En política no hay nada definitivo. Y menos en camapaña electoral. Lo que hoy es una gran ruptura con los independentistas muy rentable para Sánchez, mañana puede ser un reencuentro. Ya lo ha dicho Iceta. Que el está dispuesto a tener puentes.

Ciudadanos y PP sigue insistiendo en que hay un acuerdo secreto con los independentistas. Pero la cosa es más complicada: Sánchez se apoyará un día en Podemos, otro en el independnetismo y el tercero en Ciudadanos y PP. En solitario y con el propósito de seguir creciendo.