De Haro a las 15h: "La España vacía no tiene población, no tiene niños, pero si tiene muchos escaños"

"Alba tiene 22 años y vive en San Vitero, un pueblo de Zamora en la que solo quedan un puñado de vecinos. Alba cree que su pueblo se quedara vacío pronto. Una de las vecinas de la famosa España vacía, que antes no se llamaba España vacía.

En España hay unos 8.000 municipios y 5.000 de ellos tienen menos de mil habitantes. La despoblación afecta especialmente a provincias como Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Salamanca o Teruel. Se trata de provincias que están técnicamente muy cercanas a la despoblación. Cuando una zona tiene menos de 13 habitantes por kilómetro cuadrado la zona se considera despoblada. La despoblación de la España vacía se produce con un considerable envejecimiento de la población y con la falta de relevo generacional. En muchos de esos pueblos no se oyen las risas o los juegos de los niños.

La España vacía no tiene población, no tiene niños, pero si tiene muchos escaños. La España vacía tiene 100 de los 350 escaños que hay en el Congreso. La España vacía tiene los escaños más baratos. En Soria, por ejemplo, para conseguir un diputado se necesita, de media, unos 38.000 votos, cuando en Madrid se requieren, de media, 136.000. En Teruel un escaño cuesta, de media, 36.500 votos. Esto es así porque la ley electoral dio mucho peso al mundo rural y porque en las provincias pequeñas el sistema electoral es mayoritario, quien gana se lo lleva casi todo. Como la España vacía es tan importante para conseguir diputados, Pablo Casado le propuso a Vox que no se presentara en las provincias pequeñas. Ha sido uno de los errores más notables de Casado a lo largo de la pre-campaña. Rivera lleva días fotografiándose encima de tractores y posado en sembrados.

El PSOE ha visto el cielo abierto con la división de la derecha, esa división le puede ser especialmente rentable en la España vacía. Tradicionalmente en las elecciones generales el PP ha estado por delante en Castilla Leon y en Castilla La Mancha. Pero en esta ocasión la emergencia de VOX puede hacer cambiar las cosas. Por todas estas razones el Gobierno ha querido en el Consejo de Ministros aprobar las directrices de la Estrategia Nacional frente al reto Demográfico. Este domingo hay convocada una manifestación para llamar la atención de esa España vaciada. ¿Qué mejor momento para anunciar 70 medidas para frenar la despoblación? Muchas de esas medidas no van a entrar en vigor este año. Pero estamos en campaña electoral. Haría falta un nuevo Miguel Delibes para escribir otra vez esa gran novela que es El disputado voto del sr. Cayo".