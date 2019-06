De Haro a las 15h: "Bosch, buscando el aplauso de un tipo de indigenismo rancio"

Tiempo de lectura: 2



"Luis de Zaragoza y Martín Díez de Aux fueron los dos aragoneses que participaron con Hernán Cortes en la conquista de México a principios del Siglo XVI. En esa época Cataluña no era una Comunidad Autónoma ni tampoco un reino, el reino era Aragón y estaba unido con el reino de Castilla bajo la corona de Carlos I o sea de Carlos V. Pero buscando amigos en México, buscando el aplauso de un tipo de indigenismo que ha quedado ya muy rancio, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Alfred Bosh, ha pedido perdón en México en nombre de la Generalitat de los abusos cometidos por lo que ha llamado los pueblos originarios de América y ha pedido a España, como si el no fuera España, a unirse.

Lo de los pueblos originarios de Ámerica es una tradicción cursi de una cosa que dicen los estadounidenses: native american. Nosotros nunca hemos dicho americanos nativos, siempre hemos dicho indios. Porque a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en América Latina, los indios no están en una reserva. Lo propio de latinoamerica es un gran mestizaje y no tiene sentido distinguir entre descendientes de los indios y de los blancos. Bosch además de caer en la cursileria y la inexactitud de los native american, ha cometido un lapsus que le delata: no puede pedir perdón por una Cataluña que no existía, si acaso ha perdido perdón por el reino de Aragón que estaba bajo la corona de los Austrias. O sea Bosch ha hablado, como lo que es, como un español.

Pero el hombre ha llegado tarde. López Obrador que es un trillero de la política, como las cosas le iban mal en marzo, exigió al Rey de España y al Papa que pidieran perdón por la conquista. Se le echó encima lo más granado del pensamiento no de España sino de México, recordando que no se puede juzgar con criterios del presente el pasado y que, en cualquier caso, hubo muchas luces en aquel Imperio, muchas leyes, muchos españoles que defendieron a los indios. Bosch ha llegado tarde porque antes de su petición de perdón, días antes, Obrador, había dado un viva España, recordando a los exiliados.

Pues eso, que viva España y que viva México. Bosch que quiso ser recibido por el presidente de la república, López Obrador, y por el presidente del Congreso, Porfirio Ledo. Eso no le ha impedido a Bosch afirmar que México está por la "causa catalana". Torra anunció hace unos días que quieren abrir embajadas catalanas por casi todo el mundo: las prioridades son China y Japón, y algún país africano. Parece una broma pero no lo es: aquí quizás es donde más se juega el futuro del independentismo".