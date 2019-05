De Haro a las 15.30h: "Theresa May no ha sabido desbloquear el 'brexit'"

Fernando de Haro analiza la posible dimisión de Theresa May

Fernando de Haro, desde las puertas del Congreso a la espera de que la Mesa decida sobre los políticos catalanes presos, analiza la posible dimisión de la 'Premier' birtánica Theresa May, perdida en el laberinto del Brexit del que los políticos británicos no saben cómo salir porque "no saben lo que quieren"

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

