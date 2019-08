De Haro a las 15:30 h: "Hay que tener cierta prevención para valorar el ranking de universidades de Shangai"

Muy buenas tardes. Vamos a hablar de cómo España celebra la fiesta de la Virgen, de cómo está el Open Arm, está en aguas italianas, parece que hay un acuerdo para acoger y repartir entre esos países europeos, esos migrantes rescatados en el Mediterráneo. Y hemos tenido también hace poco minutos la noticia clásica de la clasificación mundial de las universidades. Se publica el famoso ranking de Shangai con las mejores universidades del mundo. En ese ranking normalmente las universidades españolas no aparecen bien clasificadas. Hay que tener cierta prevención. Quien conoce los rankings de universidades lo critica porque dice que no significa que una universidad que este muy arriba sea una buena universidad. Hay una serie de factores que se tienen en cuenta para medir la calidad universitaria. Son discutidos y discutibles. La primera sigue siendo Harvard. Harvard está construida para quedar muy arriba. La docencia en el grado no es especialmente buena. Tiene muchas publicaciones e investigaciones. Hay que poner entre paréntesis este ranking. La primera universidad de Barcelona. También la Complutense. No quedamos bien en el ranking. España es un país relevante pero no tenemos unas universidades bien posicionadas. Esto es uno de los asuntos de los que desgraciadamente nuestros políticos no hablan.