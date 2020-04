De Haro: "Es difícil que haya confianza en el Gobierno cuando han faltado test y mascarillas"

Muy buenas tardes a la gente gente. Esta es 'La Tarde de COPE' y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y para acompañarnos. Al comienzo del confinamiento o, incluso, antes de que se decretará el confinamiento, pues todos compramos con mucha ansiedad porque teníamos miedo de quedar desabastecidos. No mirábamos los precios, íbamos corriendo al súper y lo importante era llenar el carro. Eso ha cambiado. Ya llevamos bastante tiempo de confinamiento y ahora ya sabemos que nos han bajado el sueldo, tenemos alguien en ERTE en la familia, hay dudas de cuándo se va a poder cobrar, no digo ya los que trabajaban en la economía sumergida, que esos están sin cobrar. Ha cambiado mucho la manera de comprar.

Las cosas subieron en marzo, en el súper las cosas subieron en marzo. Lo que cuentan las organizaciones agrarias y las organizaciones de consumidores es que, por ejemplo, las mandarinas subieron un 45%, el repollo un 28 %, las zanahorias un 21 %, o sea que los precios de algunos productos frescos subieron en marzo.

Los responsables de las cadenas de supermercados lo que explican es que, claro, todo se ha encarecido. Se ha encarecido el abastecimiento, se ha encarecido una serie de medidas de seguridad que hay que tomar los supermercados y que eso acaba repercutiendo en el precio final. Ya veremos si esto se acaba de ajustar. Algunos supermercados están intentando captar clientes bajando los precios que habían subido bastante antes.

En otras crisis hay problemas de inflación, aquí probablemente ese problema no lo vamos a tener porque vamos a consumir menos y vamos a mirar mucho los precios, con lo cual, esto habrá que intentar ir ajustando poco a poco.

DE HARO RESPONDE A ÁBALOS

Hoy hemos tenido comparecencia del ministro de Fomento, Ábalos, que nos ha contado en el Congreso de los Diputados que lo que tenemos por delante, bueno, en el sector del transporte por carretera, del transporte aéreo es una situación complicada. Es una situación complicada y tardará mucho en volver la cosa a ser normal.

Y Ábalos ha hecho una petición: Está bien que nos critiquen, pero que no nos echen y, sobre todo, que no se instale una "desconfianza generalizada", es la expresión que ha utilizado Ábalos.

Lleva razón Ábalos, lo que peor puede pasar es que haya desconfianza respecto a las decisiones tomadas y que se instale en todos nosotros un gran pesimismo. La confianza es fundamental porque la confianza facilita la recuperación, facilita la cohesión social. Claro, el problema es que la confianza no se fabrica como se fabrican, no sé, coches. La confianza te la ganas minuto a minuto. Es difícil que no haya desconfianza cuando han faltado test, cuando han faltado mascarillas, cuando los test y las mascarillas han llegado tarde, cuando se han dado mensajes contradictorios por quien toma las decisiones, de decir, por el gobierno.

La encuesta de GAD3 hoy, GAD3 bajo las órdenes de Narciso Michavila es una empresa que acierta bastante sobre el estado de opinión de los españoles, refleja que para el 46,7% de los españoles, que es un porcentaje muy alto, el Gobierno no asume responsabilidades y se escuda en los técnicos. Claro, con este estado de la opinión pública es difícil que haya confianza. Hay confianza hacia los médicos, hay confianza hacia los voluntarios, pero no hay confianza hacia el Gobierno.

UGT PIDE LA NACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

Y menos confianza hay cuando tenemos la impresión de que la crisis no solo se gestiona bien, sino que se aprovecha para que ciertas ideologías o ciertas formas ideológicas ganen espacio. Lo hemos visto con Iglesias, que siempre que interviene acaba pegándole un golpe a lo privado, a lo que no es estatal porque hay cosas que son públicas y no son estatales.

Y hoy hemos tenido otra muestra de eso que genera desconfianza. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, nos ha contado que cree que se deben nacionalizar empresas para la reestructuración. Esto genera desconfianza. Es como si un gobierno ultraliberal dijera hay que privatizar todo. No se trata de que quien tenga posiciones ideológicas aproveche la pandemia para ganar espacio, lo hace Iglesias habitualmente, hoy lo ha hecho Pepe Álvarez.

Iglesias, como parece que Álvarez, invoca el artículo 128 de la Constitución, que dice que toda la riqueza nacional está sometida al interés general. Pero es que además del artículo 128 hay muchos otros artículos en la Constitución, por ejemplo, el artículo 33 que consagra la propiedad privada. Si te quieren vender como solución a los problemas la ideología, tú desconfías. Y desconfías cuando ves a Iglesias no solo venderte ideología, sino irte al súper y no ponerse la mascarilla.

Hoy Marlaska se lo ha dicho. Hombre, la mascarilla hay que usarla. Vamos a ver, lo de la mascarilla, el no uso de la mascarilla por parte de Iglesias no es una anécdota. Tú no puedes estar predicando una cosa y haciendo exactamente la contraria. La confianza, en efecto, como dice Ábalos, es muy necesaria, pero hay que ganársela.