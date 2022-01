Fernando de Haro: "Sánchez tiene que gastar bien y rápido el dinero de Europa"

Jennifer Ackerman es una mujer enamorada de los pájaros. Lleva toda la vida estudiándolos en cualquier rincón del mundo. Y lo que ha visto en los pájaros lo cuenta en sus libros que son auténticos Betseller. Jennifer comprende ya el código de muchos pájaros al avisarse.

Pero después de tantos años de observación hay una pregunta para la que Jennifer no tiene respuesta. ¿Por qué cantan los pájaros antes de que amanezca? Puede que sea porque hay silencio, porque es el momento en el que sonido llega más lejos. Aunque Jennifer dice que seguramente cantan al amanecer por que sí, porque les gusta, ese canto no tiene ninguna función biológica, ningún rendimiento, les gusta, es gratis. Y mientras queden pájaros, que hay cada vez menos, nosotros lo disfrutamos. Por qué si, sin rendimiento alguno, porque me satisface, buen motivo para hacer algo.