Fernando de Haro: "La ministra de Hacienda dijo que no subiría los impuestos a la clase media"

Muchos españoles no tienen tiempo para leer, o tienen cosas mejor que hacer o simplemente nos les gusta. Casi cuatro de cada diez no leen nunca o casi nunca. Hay una parte comprensible en este rechazo de la lectura. Hay muchos libros que no merecen la pena, que son regulares, malos o rematadamente malos. Leer libros malos no merece la pena. Los españoles leemos pocos seguramente porque nadie nos han iniciado en el placer de la lectura. A menudo las clases de literatura eran y son clases en las que se memorizan listas de autores y de obras. Parece que la nueva reforma educativa quiere resolver ese problema. La nueva reforma quiere que los chicos se dediquen a leer libros buenos, libros que merezcan la pena. Es una buena idea. Ya veremos cómo se aplica. Para disfrutar leyendo, para disfrutar conversando, para disfrutar con una canción, en realidad hay que tener algo que en este momento escasea: confianza.