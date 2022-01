Fernando de Haro: "Mal asunto para el futuro de nuestra economía si somos menos productivos"

Si eres uno de los más de 300.000 padres con un hijo en cuarentena probablemente tienes poco tiempo para ocuparte y preocuparte de cómo va la crisis de Rusia y Ucrania, la que puede ser la mayor crisis después de la II Guerra Mundial. Si eres uno de esos padres tienes tu propia crisis. No hay permisos retribuidos o bajas laborales para los padres que tengan el deber de cuidar atender a hijos menores de edad. El Plan Mecuida no es suficiente porque supone que el trabajador deje de percibir su salario, algo que muchas familias no pueden permitirse de ninguna forma y menos en estos momentos. El Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una “incapacidad temporal”. Nunca llegó. Si eres uno de esos padres y por casualidad tienes un momento de respiro y has puesto la radio, te podemos contar que hay buenas noticias.