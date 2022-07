Fernando de Haro: "Hasta finales del año que viene nuestra economía no será como la que había antes del covid"

La política española se parece cada vez más a una actuación de los Panchos: una vicepresidenta pide alma, otros hablan de corazón. Esto tiene un nombre: democracia sentimental. Los sentimientos son importantes porque nos ayudan a comprender qué está sucediendo. El problema aparece cuando los sentimientos se absolutizan, cuando la emoción sustituye a la razón. Y eso es un problema porque no estamos en una actuación de los Panchos para cantar 'Alma, corazón y vida'. Estamos en una vida social y política y es un problema porque el populismo es la expresión máxima del sentimentalismo político, un sentimentalismo irracional. La demiocracia sentimental es una amenaza. Sabemos cuál es la palabra más de moda.

Si no hablas de la empatía, si no empatizas, si no dices que tienes mucha empatía no eres nadie. ¿Qué es la empatia? Los que saben de esto dicen que la empatía es una facultad de la inteligencia emocional que prmite comprender las emociones de los demás. Y eso está muy bien. Antes a esto se le llamaba compadecer, compadecer al prójimo o alegrarse con el prójimo. Pero si se trata de comprender las emociones del otro, no puedo solo utilizar mis propias emociones. Empatía es inteligencia emocional, inteligencia emocional tiene dos palabras: inteligencia y emocional. Si solo uso mis emociones y no uso mi inteligencia, no puede comprender al otro.