Fernando de Haro: "Ese es el plan del Gobierno, ni autodeterminación ni amnistía"

Dentro de una hora, llegan a Valencia casi 200 estudiantes que están confinados en el hotel Covid de Mallorca, han salido del hotel por decisión judicial, porque no habían dado positivo en los test o porque no se le han hecho esos test. La decisión ha sido judicial, en contra de lo que quería el Gobierno balear. No tendríamos esta inseguridad, no estaríamos a merced de las decisiones judiciales, que son de muy variado signo si Sánchez en su momento hubiera cumplido su promesa y hubiera aprobado la legislación sanitaria que prometió.