Fernando de Haro avisa: "Las encuestas dan la victoria a Biden pero puede haber voto oculto"

This is not about politics, this is abut hart, about people y la música.

En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en España, el día de las elecciones se puede seguir haciendo campaña. Hace tres horas han abierto los colegios electorales de las costa Este, los que están más cerca de Estados Unidos. Biden en las últimas horas ha tenido un acto electoral con Lady Gaga, le ha puesto un poco de alegría a su campaña, la campaña del demócrata ha sido un poco fría.