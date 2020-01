Juan Solo: "Los científicos han descubierto otro efecto pernicioso de la cerveza"

SUPONGO QUE HOY HABLARÁS DE LO QUE TODOS ESTAMOS ESPERANDO.

Efectivamente, hay un debate en la sociedad del que no puedo mantenerme al margen. Comenzó ayer mismo, aquí en La Tarde, cuando escuchamos este villancico. Y surgió la duda: ¿Holanda ya se ve? No tiene mucho sentido así que me encargaste que encontrara la respuesta a este misterio. De hecho, varios de nuestros oyentes nos han escrito también preguntando el porqué. Pues aquí está la explicación. He hallado alguna explicación rocambolesca, como que los Reyes Magos tomaron un desvío. ¿Hasta Holanda? ¿Para sumar puntos de la Iberia plus? La única explicación posible es que se trata de Olanda, sin H Olanda es el nombre de la estrella que siguieron los Reyes Magos hasta Belén. Siempre es bueno aprender algo nuevo. Satisfecha nuestra curiosidad, hoy te he preparado un especial alimentación. Sí, ya sé que nos hemos alimentado muy mal estos días. O demasiado bien...