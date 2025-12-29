Lethal Crysis, sobre su viaje al Congo: "Tuvimos Malaria, era la plasmodium falciparum, que es la más mortal, pero si te la tratas, no te mata, esa es la suerte que tenemos en Europa"

El documentalista y colaborador de la tarde de COPE, Lethal Crysis, ha visitado la [República Democrática del Congo] para conocer su realidad desde dentro. En la sección 'El mundo en primera línea' del programa 'La Tarde', ha compartido con Israel Remuiñán los detalles de un viaje que tuvo consecuencias inesperadas: tanto él como su compañero cámara contrajeron malaria a su regreso a España.

La mejor de las peores malarias

eSCUCHA EL MUNDO EN PRIMERA LÍNEA El Congo, el viaje de Lethal Crysis | El mundo en primera línea El mundo en primera línea Escuchar

Tras el viaje, que tuvo lugar en septiembre, ambos experimentaron los efectos de la enfermedad. "Tuvimos Malaria, era la plasmodium falciparum, que es la más mortal, pero si te la tratas, no te mata, esa es la suerte que tenemos en Europa", ha explicado el documentalista. Este tipo de malaria es transmitida por la picadura del mosquito anófeles, un parásito que se expande por la sangre y se aloja en órganos como el hígado o el bazo.

Lethal Crysis ha relatado cómo comenzó a sentirse mal durante unas vacaciones en Ibiza. "Empecé a notar dolores articulares, una sensación muy extraña, sentía cosas que no había sentido antes", ha comentado. Lo que empezó como una sensación rara se convirtió en un malestar que lo dejó "hecho una bola en el sofá" horas antes de su vuelo de vuelta a Bilbao.

Alamy Stock Photo Picadura de mosquito infectada con el virus de la malaria o del Zika

A pesar de ser la variante más mortal, el propio viajero ha señalado una ventaja: "es la que no deja secuelas. Así que siempre y cuando te la puedas tratar, desde mi punto de vista, podría ser la mejor". A diferencia de otros tipos de malaria que pueden provocar recaídas meses o incluso años después, la plasmodium falciparum no permanece en el organismo una vez tratada.

El corazón de las tinieblas

La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África, rico en recursos pero sumido en la pobreza y la peligrosidad. Su capital, Kinxasa, es descrita por el colaborador como un lugar "hostil" y "caótico", una auténtica bomba demográfica donde la tensión es palpable. "Veía cómo prácticamente acababan en las manos un conductor con otro, alguien le roba las sandalias a este que se las dejó en la calle", ha añadido.

Uno de los puntos icónicos del país es el río Congo, "la piedra angular de esta nación africana", según se narra en el reportaje. Es una fuente de vida y de muerte, hogar de cocodrilos e hipopótamos, pero también escenario de la violencia de "milicias y soldados locos". Un residente local lo describía así: "El río es muy importante para nosotros, además de pescar, nos permite cultivar las tierras, pero es muy peligroso".

El río es bueno, pero es malvado a la vez, y, si no tienes cuidado, mueres" Lethal Crysis Influencer, viajero y documentalista

Alamy Stock Photo Tráfico fluvial en el río Congo, República Democrática del Congo

Las cicatrices del colonialismo

La historia reciente del Congo está marcada por las "cicatrices belgas". El documentalista ha calificado el régimen del rey Leopoldo Segundo, que comenzó en 1885, como "una de las historias más trágicas y macabras de la historia humana". El monarca belga enmascaró su proyecto de explotación en una supuesta misión filantrópica y civilizadora.

Bajo la visión belga de aquellos años, esta gente estaba varios escalones por debajo del resto de los humanos" Lethal Crysis Influencer, viajero y documentalista

Lethal Crysis, viajero y documentalista, ha descrito a Leopoldo II como "una de las personas más ruines, mezquinas y malvadas". La explotación del caucho y el marfil se sustentó en un sistema de esclavitud con "mutilaciones sistemáticas, cortar las manos, matar a gente a machete, porque tenía más valor una bala que esa persona". La población se redujo en 10 millones de personas durante ese período.

Una de las prácticas más estremecedoras de la época fueron los zoológicos humanos, incluso en la propia Bélgica. "Se podía traer aquí un niño negro, meterlo en una jaula y, bueno, pues, familias belgas podían pasar a ver ese estilo de criatura, porque así lo veían", ha relatado. Fueron los propios misioneros europeos quienes, al ver las aldeas destruidas, dieron la voz de alarma.

Décadas después, los misioneros siguen alertando sobre la situación del país, marcada por una corrupción endémica, la violencia y los efectos de la bomba demográfica. Para Lethal Crysis, la pregunta sobre si el Congo podrá prosperar es compleja. "¿A quién le viene bien la inestabilidad de África?", se ha preguntado, señalando que la injerencia extranjera para el saqueo de recursos, ahora con China y Rusia en el tablero, no ha cesado.