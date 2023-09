El verano en el que no ha dejado de subir el precio de la gasolina

Hoy en La Tarde de COPE, Pilar Cisneros se ha trasladado hasta una gasolinera en Madrid para contarnos desde allí la situación en la que los consumidores nos encontramos con respecto a los carburantes. Pilar nos ha hecho un resumen de lo acontecido en el último par de meses: han sido nueve las semanas consecutivas en las que el precio de los carburantes está al alza. La pregunta que nos hemos hecho desde La Tarde de Cope ha sido la siguiente: ¿Debería el Gobierno volver a instaurar la rebaja de 0,20 céntimos/ litro que se interpuso el pasado 2022?. Para responder a ésta y a más preguntas Pilar ha contado con dos invitados, el primero de ellos ha sido Enrique Pérez, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien ha relatado que en el que caso de que continuase ésta tendencia alcista, el Gobierno se debería plantear de nuevo conceder dicha subvención. Nos ha contado que el bolsillo de la economía familiar está sufriendo las consecuencias de la 'vuelta al cole' y de los excesos en gasto que traen todos los veranos. También ha hablado Pilar con Jorge Morales de Labra, consultor energético y director de Próxima Energía y quien ha explicado el principal factor que ha provocado el incremento de los precios de los carburantes durante la estación estival. La razón no ha sido otra que la decisión tomada por la OPEP Plus (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de incrementar el coste del crudo del petróleo. Aunque no se sabe hasta cuándo durará esta subida, nuestro experto energético ha declarado que para los próximos meses se prevé que se produzca una bajada en los precios pero debemos tener en cuenta que los pronósticos en este mercado son, la mayoría de las veces, muy poco certeros.