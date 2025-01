Las tres claves que propone el Gobierno de Estados Unidos para protegerte de un apocalipsis zombie: “Existen”

Ya hace años que los zombies se han instalado en nuestras pantallas y en algunas de las historias de ficción más famosas. Desde la mítica serie post apocalíptica 'The Walking Dead', la película 'Guerra Mundial Z', hasta el video juego 'The Last Of Us', que se transformó en una serie de éxito con Pedro Pascal como protagonista.

En todas ellas se plantean escenarios post apocalípticos en los que grupos de humanos tienen que sobrevivir en un mundo desolado por una invasión zombie. Quizás este tipo de historias nos gusten por los momentos de tensión, las escenas de acción o por que son una oportunidad para imaginar cómo sobreviviríamos nosotros mismos en un cataclismo como el que viven los protagonistas.

Si aún no has ideado tu plan de supervivencia no tienes de qué preocuparte porque ya hay países que han publicado su propio "manual". Aunque pueda parecerte increíble, el Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU ha compartido una guía para sobrevivir a un apocalipsis zombie.

MANUAL PARA SOBREVIVIR A LOS ZOMBIES

Este documento, llamado CONPLAN888, recoge punto a punto los protocolos a seguir en caso de que los muertos vivientes invadieran Norte América. Tal y como ha explicado Pilar García Muñiz en 'La Tarde', algunas de las indicaciones son tener preparado un kit de emergencia para los primeros días del cataclismo.

Alamy Imagen de la serie 'The Walkig Dead'

En el necesitamos tener cosas como: alimentos no perecederos, agua, medicamentos, cuchillos, una radio a batería, cinta adhesiva, algo de ropa y suministros de primeros auxilios. Esto último, tal y como indica la propia guía, no servirían de mucho si un zombie te muerde.

Además, también se recomienda acordar un punto de encuentro con nuestros familiares en caso de que invadan nuestro hogar y guardar una lista de contactos de servicios de emergencia y familiares.

Aun así, el politólogo y profesor Javier Martín Merchán matiza que el plan no se queda aquí, sino que incluso "el propio ejército tendría ya una serie de líneas maestras perfectamente definidas en caso de que se diera esa eventualidad".

El politólogo también añade que toda esta "fantasía" en realidad tiene una aplicación mucho más práctica. Su teoría es que "introducen el caso ficticio de los zombies, precisamente porque no quieren introducir nombres o identidades de terceros países".

EL PROTOCOLO DEL EJÉRCITO

Existen comités dedicados a elaborar este tipo de planes en varios puntos del planeta. La realidad es que "el protocolo que tiene el ejército estadounidense para caso de apocalipsis zombie ha servido para enseñar conceptos básicos de planificación militar que pueden emplearse en cualquier otro tipo de emergencia", ha aclarado Javier Martin en 'La Tarde'.

Por eso no es tan extraño que otros países utilicen esta estrategia para prepararse para futuras desgracias, ya sean zombies, extraterrestres, una pandemia o una guerra.

"LOS ZOMBIES EXISTEN"

Estamos acostumbrados a verlos solo a través de la pantalla y siempre desde la tranquilidad que separa la realidad de la ficción. La mala noticia es que, tal y como explicaba el colaborador de 'La Tarde y divulgador científico Jorge Alcalde, "los zombies existen".

En la serie de 'The Last Of Us' resulta que no estaban tan lejos de la ciencia como podríamos pensar. En esta historia se plantea la existencia de un hongo que infecta a los seres humanos y toma el control de sus cuerpos, actuando como una especie de parásito.

Jorge Alcalde ha explicado que en Brasil existen "unas hormigas que son atacadas por un hongo (Cordyceps) al que llaman 'el hongo zombie'. Los hongos cuando atacan un animal lo que suelen hacer en estos casos es infectarlo, matarlo y alimentarse de su musculatura y luego infectar a otro. Pero en este caso en concreto dejan vivir a la hormiga muchísimo tiempo"

De esta forma el hongo toma el control químico del cerebro de la hormiga para que esta vaya en busca de alimento y, así, poder sobrevivir el máximo tiempo posible. El divulgador científico ha aclarado que estos organismos podrían infectar a los seres humanos pero, para nuestra tranquilidad, "no podrían tomar control de nuestro cuerpo y convertirnos en muertos vivientes".