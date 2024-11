La frustración del ejército por la gestión de la DANA: "El Gobierno no ha querido hacerse cargo"

Hay malestar en algunos militares. No entienden la decisión del Gobierno ante esta catástrofe en la crisis por la tragedia de Valencia. Hablamos de la decisión tomada por Defensa de apartar a Teodoro Esteban López Calderón y a su mando de operaciones a pesar de ser el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) En su lugar, el Ministerio que dirige Margarita Robles, ha optado por poner al frente de esta crisis al jefe la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos. Una decisión que habría provocado desconcierto en la cúpula militar.

Algunos militares no ven lógica alguna y aseguran que en el momento en el que hay militares de varias unidades, tiene que ser el JEMAD, y su Mando de Operaciones el que tiene que asumir el mando. A esto habría que sumarle que no estaría siendo informado de las medidas que se están adoptando, pese a que se ha llevado a cabo el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Esto se traduce en 7.800 militares desplegados, 5.000 de ellos del Ejército de Tierra. En este contexto son muchos los militares y ex militares que se cuestionan si el Gobierno ha impedido que el ejército realice su función en esta crisis. Uno de ellos, es Pedro Pitarch, Teniente General retirado que asegura en 'El Cascabel' que hay que tener en cuenta lo que dice la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005: "Está clarísimo. Esa ley dice en su artículo 15.3 que "Las fuerzas armadas deben preservar la seguridad, bienestar d elos ciudadanos en grave reiesgo, catástrofes o calamidades". Esto, según Pitarch "Le da una misión concreta a las Fuerzas Armadas" por ello, basándonos en los hechos y en lo que ha sucedido en Valencia, cree que al ejército "no se le ha permitido actuar de esa manera que está prescrita. Se ha pasado además por encima de algo importanta: en Valencia hay un regimiento de caballerías, un batallón de Cuartel General, de policía militar... 3.000 soldados esperando destinados en Valencia a los que tampoco se les ha permitido intervenir". Con la magnitud de esta tragedia Pitarch cree que: "No se ha declarado emergencia de interés naciinal a pesar de que es evidente de que lo fuera. El Gobierno se tenía que haber hecho cargo de la catástrofe, del marrón y no ha querido bajo ningún concepto hacerse cargo de ello".

El Teniente General retirado insiste en que esta no es la única ley que se ha incumplido, también: "la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil , que contempla tres tipos de emergencias". En primer lugar que las personas civiles que están durante los estados de excepción, alarma y sitio; en segundo que fuera necesaria la coordinación y que afectan a varias comunidades y en tercer lugar que por las dimensiones de la catástrofe los efectivos disponibles requisieran una dirección centralizada nacional. "Estos dos últimos supuestos sí que se cumplen", asegura Pitarch.

En cuanto a las responsabilidades, Pitarch también explica que están reguladas por ley: "El artículo 29 de esta misma ley 17/2015 indica que en esos supuestos de emergencia corresponde al Ministro del Interior por propia iniciativa o a instancias de la Comunidad Autónoma o del Delegado del Gobierno". Por tanto, asegura, " El Ejecutivo central lo sabía desde el primer momento y no ha querido hacerse cargo de la emergenica a nivel nacional. La delegada del Gobierno no ha cumplido con su misión y tienen la misma culpa la autonomía y la delegada del Gobierno". Ante este drama que ha asolado y conmovido a todo el país, Pedro Pitarch añade que la solución hubiera pasado por "intervenir e incluso tirar de las fuerzas que hay en Valencia". Lo primero que necesitaba la gente, asegura, era el cariño, la cercanía y la ayuda desde el primer momento.