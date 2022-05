¿Puede un robot decidir si eres apto para un trabajo o no?

Están programados para reclutar a los mejores profesionales sea el sector laboral que sea. Seleccionan a aquellos que, según los parámetros que se le han metido, son los númeos uno. Toman decisiones "libres" de prejuicios, pero las que responden un algoritmo.

Las máquinas intervinenen cada vez más en la selección del personal de las empresas. Son la ayuda al grupo humano de selección de dicho personal para encontrar a aquellos trabajadores que van a desempeñar mejor que nadie la labor para la que se le busca. Pero surge un dilema: ¿se pueden equivocar? Aún vamos más allá, ¿se les puede engañar? ¿Qué se puede hacer para caerle bien al ordenador?

Un algoritmo decide si eres apto o no para un puesto de trabajo

Las empresas llevan años alternando al personal humano que selecciona a sus futuros empleados con la inteligencia artificial, que colabora en la búsqueda activa de ese personal. "No es ciencia ficción, hace muchos años que se utilizan estas técnicas" señala en 'La Tarde' Josep Curto Díaz , director académico, Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data en la Universidad Oberta de Cataluña.

"Consiste en automatizar el proceso de selección, buscar al personal más adecuado para una empresa" subraya el profesor Curto que explica como el ordenador "busca, mapea palabras claves, se escanea la estructura y se usa algoritmos con patrones".

En esos patrones puede que no entre tu currículum "si lo has escrito de una manera no muy ortodoxa o has introducido un idiograma que no reconoce", lo que puede llevar a esa máquina a rechazar al mejor candidato porque no ha pasado la criba su trayectoria profesional anterior, "aunque sea un currículum fantástico lo puede descartar" advierte el profesor Josep Curto.

Puedes pasar el filtro con un perfil falso

¿Las ventajas de utilizar la tecnología en el proceso de selección de personal? "Filtran a mayor velocidad, por palabras clave, y cuando se pasa a las vídeollamada identifican si el candidato es idóneo en cómo se expresan, si conocen la jerga del sector, si tienen encaje cultural con el cliente si, por ejemplo, la empresa reclutadora fuera una empresa de ventas; si cuenta o no con empatía para tratar a los clientes" describe el experto de la Universidad Oberta de Catalunya.

Pero como afirma el profesor Curto, también hay riesgos al seleccionar al personal mediante la informática, "hay un montón de riesgos como que descarte perfiles que sean correctos o sesgos inherentes que se hayan introducido en el algoritmo. Por ejemplo: buscas un experto en ventas y solo se haya introducido a un perfil de hombres, que hablen ingles y castellano, de una determinada edad y cuando se amplíe el rango pues no los detecte".

También afirma el profesor Curto que hay quien es capaz de engañar hasta las máquinas con perfiles falsos, "hay muy grandes actores".









