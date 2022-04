Óscar, el árbitro de baloncesto base que deja huella en la cancha

Y parece que de cada encuentro que arbitra Óscar Crespillo se saca una lección de vida. Deja huella como le ha demostrado una niña de 12 años que le reconocía cuando este alicantino estaba sentado en la grada para ver el partido que jugaba su hija.

¿Qué ocurría? Así contaba el momento vivido el mismo Óscar (*OJO: no se queden en el primer tuit, sigan el hilo)





Lo que más le sorprendió a Óscar es que la pequeña le reconociera porque como contaba en 'La Tarde' " he dejado de pitar, me he tomado un tiempo de asueto". Pero no es la primera vez que alguien le reconoce, unas semanas antes, en un bar en el que desayuno, un hombre se me acercó y también me reconoció y me agradeció la charla que había dado a los chavales.

Disfrutar, pasarlo bien, juego limpio

¿Qué es lo que hace Óscar en cada partido? "Lo que hago es copiado de un árbitro de fútbol Ángel Jiménez que da charlas que llama VAR: Ver, animar y respetar y me puse en contacto con él y le dije te voy a copiar y lo adapté, con su permiso, al baloncesto. Por eso cuando empieza el partido reúno a los equipos y a los entrenadores y les digo que 'yo estoy ahí como ellos para disfrutar, pasarlo bien, hacer deporte y vamos a ganar todos' y les pido que si me equivoco que me lo digan. Al acabar los partidos tiene que haber juego limpio, se tienen que saludar entre ellos y yo les reúno y les digo: gracias, he disfrutado, no dejéis nunca de estudiar, no dejéis de hacer deporte y no cambéis tal y cómo sois y les acabo aplaudiendo a ellos. Por culpa de la pandemia no podemos abrazarnos, pero hacemos una abrazo simbólico es lo que me hace arbitrar semana tras semana".

Óscar tiene claro que "la disciplina la tienen que dar los entrenadores y los monitores y para eso están los entrenamientos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre los problemas que, muchas veces, ocurren en un partido por culpa de los padres, el arbitro alicantino subraya que "en baloncesto, en la comunidad valenciana y en Alicante, hay una norma y es que a la mínima protesta de un padre, se da un aviso y al segundo aviso se suspende el partido. Se ha creado ese ambiente que cuando a un jugador se le desata la bota pues se para el partido aunque el reglamento diga que no se para".

Incluso Óscar va mucho más allá, " si he visto a un niño llorar porque no le pasaban el balón, he parado el partido para decir, vamos a pasarnos el balón entre todos".

Ves a una niña que te mira como si viera a su ídolo,”me hizo sentirme muy especial y pese a los sinsabores que te deja este mundo, me mereció la pena. He trabajado en el Hércules más de veinte años y he sido un hooligan y cuando trabajé en el túnel de vestuarios es cuando aprendí que el árbrito es persona y que puede tener un mal día”.

Aunque ahora no arbitra, sin duda, lo va a volver a hacer pese a lo mal pagado que está el arbitraje base "cobramos 11 euros por partido y te tienes que levantar temprano para arbitrar" en fin de semana, pero compensa. Compensa encontrarse con pequeños como la niña que le reconocía en la grada y de la que "no sé si volveremos a vernos, pero estoy seguro que esa niña está destinada a triunfar".