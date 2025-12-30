Natalia Crespo, experta en juguetes: "Para saber que es seguro, tiene que estar etiquetado en una lengua oficial y un sello europeo, que son las letras CE"

A una semana de que lleguen los Reyes Magos a los hogares españoles, la seguridad en los juguetes se convierte en una prioridad para las familias. En el programa 'La Tarde' de COPE, Israel Remuiñán ha analizado esta cuestión con Natalia Crespo, directora del laboratorio de consumo de Galicia, especialmente tras conocerse datos de la Guardia Civil que cifran en más de dos millones y medio de productos retirados del mercado el año pasado por su peligrosidad. Aunque la experta ha señalado que "los juguetes son tremendamente seguros", la industria del juguete se enfrenta a una campaña de Navidad clave y es crucial saber elegir bien.

Riesgo de asfixia, la mayor obsesión

El principal motivo para la retirada de un juguete son las piezas pequeñas que pueden desprenderse y provocar riesgos de asfixia en menores de tres años. Natalia Crespo ha explicado que los niños de esa edad exploran el mundo con la boca, lo que convierte este riesgo en "nuestra obsesión". Esta preocupación es similar a otras que surgen en Navidad, como el peligro que se esconde en la mesa con ciertos alimentos.

Para comprobar la resistencia de los juguetes, el laboratorio gallego simula el comportamiento de un niño siguiendo las normas europeas. "Hacemos todo tipo de perrerías, a ver si tienen algún problema", ha bromeado Crespo. Los productos son sometidos a mordeduras, tirones, caídas y golpes mediante equipos técnicos calibrados que replican con precisión científica la fuerza y las acciones de los más pequeños.

Ftalatos en las imitaciones de moda

Otro de los grandes focos de análisis son los productos químicos, en concreto los ftalatos, un aditivo utilizado para ablandar plásticos. Crespo ha advertido que son disruptores endocrinos cuyo daño es acumulativo y puede derivar en "enfermedades raras". El año pasado se detectaron en imitaciones de los populares 'Sonny Angels' y este año en las de los 'Labubus', demostrando que las falsificaciones de los juguetes más demandados, como ciertas muñecas de colección que se agotan rápidamente, a menudo no pasan los controles.

La experta ha sido clara al respecto: "El problema de la seguridad es un problema de calidad". Las imitaciones y falsificaciones, que este año superan el millón de juguetes incautados, abaratan costes a expensas de la calidad, lo que, según ha sentenciado, "multiplica los riesgos, lógicamente".

Las tres claves para una compra segura

Las compras por Internet se han convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad. Crespo ha revelado que su laboratorio es pionero en la compra de muestras online y ha afirmado que están encontrando productos peligrosos que ya no se ven en tiendas físicas: "Estamos encontrando cosas en los portales de venta online, cosas que ya no encontramos en tienda física". Un ejemplo claro son los punteros láser, de los cuales "ninguno cumple normativa".

Para finalizar, Natalia Crespo ha ofrecido tres claves fundamentales para que los Reyes Magos acierten con una compra segura. La primera es que el producto esté etiquetado en una lengua oficial. La segunda, que se identifique a un responsable del producto localizado en Europa. Y la tercera, y más importante, que incluya el marcado CE, una declaración del fabricante que garantiza el cumplimiento de la normativa de seguridad europea.