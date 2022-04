Lleva 7 años viviendo sin plásticos: "Compro todo a granel, con mis bolsas de tela. No es tan difícil"

El 31 de marzo, se aprobó la nueva ley de residuos. Entre ellos, hay 10 productos de plásticos desechables que estarán prohibidos aunque hay personas que llevan años sin vivir con estos plásticos de un solo uso.

Una de esas personas se llama Fernando y en 'La Tarde' hemos entrado a su casa para comprobarlo. "Llevo sin plásticos desechables desde 2015 porque generaba demasiados residuos plásticos y me cansé. Dije 'hasta aquí he llegado'", ha contado.

Nada más entrar, vemos una cocina reformada con unos armarios que guardan comida en envases de vidrio. "Compro todo a granel y lo meto en vidrio. Así está todo mucho más ordenado y más visual".

En la despensa de Fernando está también todo en tarros de cristal. Los fideos integrales, igual, así como las lentejas y su arroz.

Fernando se lleva sus bolsas de tela de algodón y lino, acude a una tienda a granel, y así no utiliza ningún tipo de plástico. "Me parece que es una forma muy sencilla de ahorrar bolsas innecesarias", cuenta. "Algunas veces me llevo los tarros para las especias y ya las tengo aquí directamente". Cúrcuma, por ejemplo (según ha contado a Cisneros).