Le entra una parada respiratoria en plena calle de Málaga, llega la Policía y lo que encuentran en su coche le salva la vida: no es habitual

Los has visto en el metro, en algún pasillo de tu centro de salud, en centros deportivos y hasta en colegios e institutos. Los desfibriladores forman ya parte del mobiliario urbano y, para muchos pasan completamente desapercibidos mientras que, para otros, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

De hecho este aparato ha salvado, nada mas y nada menos, que tres vidas en la última semana, tal y como te hemos contado en 'La Tarde'. El primero fue en Altea, en Alicante. Un hombre entró en parada cardiorrespiratoria mientras estaba andando en bicicleta.

Unos días después, una mujer de 79 años se desvaneció en la estación de metro, al sur de Madrid. Un guardia de seguridad inició la reanimación y usó un desfibrilador antes de la llegada de los sanitarios.

El tercer caso fue en Málaga. Un hombre sufrió una parada en plena calle. La policía fue rápida en la atención y una vez más fue crucial, fue fundamental, que el coche patrulla llevase un desfibrilador.

INTRUCCIONES PARA SALVAR VIDAS

A pesar de estar familiarizados con el desfibrilador por encontrarlo en algunos lugares públicos cada día, hay gente que siente respeto por este artilugio. Ya sea por la urgencia de las situaciones en las que se usa o por desconocer cómo hay que usarlo correctamente, es un aparato que impone.

Desfibrilador

La suerte es que su funcionamiento es mucho más intuitivo de lo que pudiéramos pensar, tal y como ha explicado en 'La Tarde' José Luis Sánchez, técnico voluntario de SAMUR, Protección Civil de Madrid.

"Lleva una batería y en un momento determinado le da una descarga de corriente a esa persona a través del corazón. Es una corriente de muy alto voltaje y de mucha intensidad, pero tan solo dura unos milisegundos", comentaba el técnico del SAMUR.

Aunque esta explicación pueda dar a entender que es un aparato "delicado" por su potencia, su uso es bastante sencillo. "Una vez que se enciende el aparato nos va dando las instrucciones y es cuestión de seguir las instrucciones nada más", señalaba Jose Luis Sánchez.

"UN PLAZO MÁXIMO DE 10 MINUTOS"

El técnico del SAMUR h hecho una demostración en directo de cómo hacer una reanimación en directo en 'La Tarde'. Ahí se ha podido escuchar como es el propio aparato es el que va dando las instrucciones necesarias para llevarla a cabo y poder salvar la vida al paciente.

La importancia de la presencia de estos aparatos es la mortalidad de una persona que entra en parada cardiorrespiratoria ya que, como explicaba Jose Luis, "a partir de cuatro minutos si no se le inicia la reanimación cardiopulmar, las probabilidades de recuperar esa persona van disminuyendo".

Además, añade que "si no se hace absolutamente nada en un plazo máximo de 10 minutos desde que entrar en una parada cardiorrespiratoria es muy difícil".

Por eso el profesional señala que es importante sumarse a esta "cadena de supervivencia" en la que algunos conocimientos básicos podrían ser cruciales para la supervivencia de cualquiera.

QUÉ NO HACER EN UNA REANIMACIÓN

Jose Luis ha recomendado que, aunque el paciente recupere la parada es importante saber que "una persona que entra en una parada cardiorrespiratoria al poco tiempo o a los pocos minutos puede volver a tener otra parada", por eso es mejor no volver a vestirlo inmediatamente ni quitarle las pegatinas que lo conectan al aparato.

Otra de las cosas que señala el técnico del SAMUR es "que si en el momento que de la descarga nosotros estamos tocando al paciente, esa descarga no sería efectiva para el paciente". Aún en este caso, a no ser que tengamos una patología concreta, el experto señala que "no nos va a dar más que un susto".

Alamy Paramédicos practicando una reanimación cardiopulmonar

Para la tranquilidad de todos, el desfibrilador es extremadamente seguro ya que, por ejemplo, "el desfibrilador no va a permitir dar una descarga a un paciente que no lo necesite", como explicaba el técnico sanitario en 'La Tarde'. De hecho, ha matizado que si estando completamente sanos "nos quisiéramos poner unos parches del desfibrilador y darnos una descarga a nosotros mismos, el propio aparato no lo permitiría".

Aún así, en el caso de que esto suceda y no sepamos que hacer, Jose Luis Sánchez ha recomendado "pedir ayuda a través del teléfono de emergencias 112" y luego "empezar con un poquito de la reanimación cardiopulmonar y, a ser posible, si lo tenemos cerca o nos lo puede proporcionar alguien aplicar el desfibrilador".