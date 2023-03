Cómo se usa un desfibrilador si ves un paro cardíaco: la precaución más importante que debes tener en cuenta

Tener hipertensión incrementa el riesgo de padecer un paro cardíaco o un infarto. Pero, ¿por qué ocurre esto? Se debe a que la presión arterial alta obliga al corazón a trabajar más duro para poder bombera sangre al resto del cuerpo. La cavidad izquierda inferior del corazón se engrosa (se hace más gruesa), aumentando el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, una insuficiencia cardiaca y de muerte cardiaca súbita. Para que podamos hacernos una idea de lo grave que es esto, en España mueren 30 mil personas al año por este motivo. Por lo que, si vamos por la calle, y vemos que a una persona de la un ataque cardíaco, podemos salvarle la vida usando un desfibrilador.

Cada vez es más habitual encontrar uno de estos aparatos en lugares de trabajo, en instalaciones públicas deportivas o en lugares de ocio, y es que su uso es capaz de salvar vidas. Además, cualquier persona, aunque no sea profesional sanitario, puede hacer uso de un desfibrilador, siempre y cuando se sigan sus instrucciones de uso, que suelen ser relativamente sencillas.

¿Qué hace un desfibrilador?

Adolfo es promotor del proyecto'Protege tu vida', él explica que "en esos momentos tan graves en que se produce ese fallo o parada cardiaca, el desfibrilador va a hacer todo lo que realmente es necesario: que ese corazón vuelva a latir". Si un corazón no late, no hay distribución de oxígeno en el cuerpo, lo que hace que la muerte cerebral sea inminente. "Por eso, en el 95 por ciento de los casos, cuando llegan los servicios de emergencias, no pueden salvar a la persona, porque su cerebro ya no es servible", añade.

Adolfo agrega que "si tenemos un desfibrilador, vamos a conseguir que ese corazón, que está fibrilando, vuelva a sacar sangre al resto del organismo y que podamos tener ese cerebro vivo", y así salvar a la persona.

Precauciones

No hay que tener ningún tipo de formación especial a la hora de utilizar un desfibrilador. Pues estos están preparados "para que cualquier persona los pueda usar". El aparato "habla, te dice lo que hay que hacer: llamar al 112, poner unos parches y el aparato se encarga", explica. "Nunca va a hacer daño, la única precaución que hay que tener es que, en el momento de lanzar el aparato la corriente, no estar tocando al paciente". "La precaución más importante es tenerlo a mano", agrega. Es decir, "si lo tenemos en casa, saber donde está, o en qué rellano está colocado si vivimos en una comunidad de vecinos".