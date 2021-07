La Foto: ”La vida siempre rebasa sus límites”

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es la imagen de un fotógrafo alemán tomada a mitad de los años 70 en Berlín. El fotógrafo ha retratado un escaparate muy particular. Quizás sea primavera en la ciudad germana porque una luz muy suave, una luz dulce, se refleja en los cristales tras las que se expone el género. La tienda no es una de esos almacenes glamurosos, de hecho tiene el aire misterioso de las mercerías de pueblo. En la vitrina hay unas sandalias para gente que no anda con facilidad. Y hay también la pierna de un maniquí, solo la pierna con unas tobilleras, rodilleras y musleras de cuero. Sobre una vitrina hay algunas plantillas. Sí, es el escaparate de una ortopedia, pero de una ortopedia muy especial. Una ortopedia que no tiene ese aire de salón de tortura, de vida resignada que domina en la mayoría de las ortopedias. En el escaparate, junto a las sandalias, las plantillas y las tobilleras reposa un corpiño rosa. Es un corpiño grande, suponemos que con alguna función de prótesis, pero el raso delicado, el color suave e inspirador evoca de una belleza femenina que triunfa sobre cualquier limitación. El rosa de la pieza de lencería dialoga con el rojo de un gran clavel que hay al fondo del escaparate. Los tenderos han tenido a bien colgar un poster del 1 de mayo en el que el dibujo de la flor de hojas encarnadas preside los productos ortopédicos. La luz de primavera, el bonito corpiño que habla de fiesta y de coquetería y la pasión del clavel llenan de ternura el escaparate. La vida siempre rebasa sus límites.