El nombre del entrenador que el Real Madrid tiene en la mesa para reemplazar a Arbeloa: Siro López lo supo nada más caer Xabi Alonso

El terremoto en el banquillo del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso y el nombramiento de Álvaro Arbeloa como su sucesor sigue generando reacciones. En medio de este escenario, el programa El Partidazo de COPE ha arrojado luz sobre los planes de futuro del club, revelando un nombre que la dirección deportiva tendría en consideración si la apuesta por Arbeloa no llega a buen puerto. El nuevo técnico del Real Madrid ya conoce su hoja de ruta más inmediata.

El periodista Siro López fue quien desveló en exclusiva el nombre del técnico que el Real Madrid tiene en la recámara: "Enzo Maresca". El entrenador italiano, que ha formado parte del cuerpo técnico del Liverpool, emerge como una alternativa sobre la mesa en caso de que la etapa de Arbeloa no ofrezca los resultados esperados, una información que López habría conocido justo después de confirmarse la salida de Xabi Alonso.

Un calendario de alta exigencia

Álvaro Arbeloa se enfrenta a un inicio de mandato marcado por un calendario muy comprometido. Su debut se producirá en el Santiago Bernabéu el próximo sábado a las 14:00 horas contra el Levante, pero antes, el miércoles, tendrá una prueba de fuego en la Copa del Rey contra el Albacete. En el plató de la COPE se destacó que "lo veo comprometido hasta el de Albacete", reflejando la delicada situación de un equipo que "no juega a nada". El estilo de Arbeloa, basado en un 4-3-3 y presión alta, será puesto a prueba desde el primer día.

La agenda del nuevo técnico no da tregua. Después del Levante, el Real Madrid recibirá al Mónaco en la Champions League y posteriormente visitará al Villarreal el 24 de enero. El mes se cerrará con un duelo clave en Lisboa contra el Benfica para cerrar la fase de grupos de la Champions. Ya en febrero, el Rayo Vallecano visitará el Bernabéu en una fecha todavía por determinar.

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla

El legado de Xabi Alonso, a examen

La salida de Xabi Alonso no solo se debe a los resultados, sino también al juego del equipo, un aspecto "criticado durísimamente en los últimos meses". Según se analizó en el programa, la promesa de un "equipo moderno, que va a presionar arriba, enérgico y dominador" se desvaneció pronto. Los analistas señalaron que "los pianistas se empezaron a tocar el bolo" y el equipo perdió la capacidad de presionar, un factor clave en la decepción que ha generado la etapa de Alonso en el banquillo. La cercanía de Arbeloa con Florentino Pérez podría ser un factor de estabilidad que no existía.

La mayonesa no liga, está cortada"

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé (Real Madrid CF) visto durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid;

Además del pobre rendimiento deportivo, el ambiente en el vestuario parece haber sido otro detonante. La relación entre el técnico y la plantilla estaba dañada, una situación que se describe con una metáfora culinaria muy gráfica: "la mayonesa no liga, está cortada". Esta desconexión se hizo evidente en las despedidas: mientras la de Mbappé fue muy calurosa, el "silencio de otros" jugadores importantes evidenció una fractura interna que ha pesado en la decisión final del club.