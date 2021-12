La foto: "Una aurora para desmentir a los que piensan"

La foto que me ha llamado la atención la he visto esta tarde en La Vanguardia. Es un paisaje muy extraño con una cabaña al borde de un lago. La cabaña tiene el color de una buganvilla encarnada. El cielo es un campo casi infinito de esmeraldas. Tiene el cielo el verde de una joya en las manos de una señora a la que la madurez la he dado una especial belleza. Cielo esmeralda con nubes altas. Y en una esquina del horizonte un incendio, un estallido, una aurora escandalosa. Una aurora en el momento más inesperado, de repente, porque sí. Una aurora para desmentir a los que piensan, alos que pensamos en realidad nunca pasa nada, una aurora para desmentir a los que piensa, a los que pensamos, que somos pobres diablos, números, fechas, papeles olvidados en sótano entre millones de papeles y que, por eso no tenemos derecho, -que te has creído- por eso no podemos esperar que suceda algo, que el día comienzo con un estallido de luz en un mar turquesa que encienda de rozo. Una aurora en pleno estallido, un comienzo de un día que no es como los otros comienzos. Para despertar a los que piensan, a los que pensamos, que en realidad lo único que cabe esperar es llegar a la noche sin sobresaltos, poder ver a nuestro equipo el sábado, poder salir a tomar una cerveza con los pocos que nos quedan fieles, dormir bien. Una aurora como una bomba para los que pensamos que lo único que nos quedan son nostalgias acartonadas, para los que solo aspiramos a dormir bien y no tener muchos sobresaltos y echar, de vez en cuando un trago, y no perder las compañías que se han convertido en costumbre, compañías con las que ya nos queda poco de qué hablar. Para nosotros, una aurora que estalla en un cielo esmeralda.