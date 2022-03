La foto: “El ucraniano escucha con emoción al señor Dante antes de cubrirlo con el último saco terrero”

La foto que me ha llamado la atención esta tarde la han tomado en Kiev, la capital de Ucrania. Es la ciudad que se ha convertido en un lugar terrible y desolado, lugar de pena y destemplanza. El fondo es muy oscuro. Se intuye que las ramas de los árboles de un bosque se trenzan para no dejar pasar la luz. Un bosque, una selva oscura de fondo. Y en primer plano un montón de sacos terreros, sacos que se utilizaron para guardar patatas y cebollas. Sacos blancos ahora rellenos de arena para que la metralla, el metal fundido para sembrar devastación no haga más daño del que ya ha hecho. Sobre los sacos sobresale también blanca, quizás de mármol, una cabeza coronada de laurel. El laurel de los sabios y de los poetas. La nariz tallada con forma ancha, los ojos pequeños y vivaces. Un hombre con una camiseta negra se afana en que la estatua del señor Dante quede bien cubierta. Si no se protegen las buenas letras, los versos que acompañan la fatiga de vivir, si no se ponen a cubierto señores como Dante, la guerra puede dejar más solos a los ucranianos. Antes de que le tape la boca y la cara al señor Dante se le escucha decir con acento florentino que se había perdido en el bosque oscuro, también en un lugar de pena y destemplanza, amenazado no por bombas, pero si por un león. Y cuenta el señor Dante que se encontró con un buen amigo al que había leído mucho pero no había visto nunca y que, juntos emprendieron un largo viaje en el que descubrió muchas cosas para que la vida no solo fuera fatiga. Ya le han cubierto casi la cabeza entera al poeta, pero todavía acierta a recitar unas frases. Y se le oye decir que hay una luz bajo la que todo lo que en el mundo se desencuaderna por amor aparece atado. Y el ucraniano escucha con emoción al señor Dante antes de cubrirlo con el último saco terrero.