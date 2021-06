La Foto: " Tiene la chiquilla unos pómulos de piedra, unas cejas que son un suspiro de acuarela”

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Isabel Muñoz, a la que le acaban de conceder el premio PhotoEspaña 2021. Pertenece la foto a su serie sobre mujeres congoleñas. En una estancia oscura la luz entra discreta por un ventanuco quizás una portizuela situada a la derecha, no la vemos. La claridad ilumina el cuartito, ilumina la cara de una niña con la cabeza rapada y un vestido de topos y si mangas que parece que viene de la feria. Esta la niña descalza, tumbada boca arriba en una sofacito del que no quedan más que los huesos. El suelo en la habitación, de tierra prensada. Tiene la chiquilla unos pómulos de piedra, unas cejas que son un suspiro de acuarela, las manos entrelazadas y las orejas caracolas oscuras. Mira muy atenta la criatura hacia la ventana, nada la distrae, ni pensamientos ni ensoñaciones. Y se encuentran la luz de sus ojos, la obstinación humilde de sus pupilas y la claridad que viene de fuera. Y le entra al espectador, al ver la foto la nostalgia de mirar así, de estar limpiamente preso, pendiente, suspendido, seducido por algo que está sucediendo fuera. Quizá sea solo el salto de un leve gorrión, los andares de un lagarto que cambia de color, las maracas de un palmera sacudiendo los dátiles, vete a saber. El caso es que hay algo del lado de la luz que ha prendado los ojos de luz de la niñica y no se distrae, y mira al pájaro, a la palmera o al largarto, sorprendida de que estén vivos, de sus colores, de sus movimientos, de su gracia, de que estén vivos, de que estén, de que estén ahí fuera. Sorprendida de que ahí fuera, más allá de los pensamientos, de las fatigas, de los suspiros, esté el mundo. Un mundo lleno de gorriones que saltan, de lagartos de colores, de palmeras despeinadas por el viento. Sorprendida la niña, llenos de luz los ojos de la niña.