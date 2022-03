La foto: “El soldado ucraniano ha pensado y sentido que de algún modo era su carne la quedaba a la intemperie"

La foto que me ha llamado la atención esta tarde es de la agencia Reuters. Retrata una escena en el campo. El cielo está gris, aunque quiere azulear. Los árboles todavía desnudos, el paisaje todavía sin lirios, las raíces aún entumecidas. Al fondo, la caseta de una almunia. La tierra fértil, como esperando simiente. En esa tierra un soldado tapa una gran fosa. No debe haberle resultado fácil el trabajo. El militar lleva casco, chaleco para distraer balas, faca atada a la rodilla y botas pesadas. Y en el brazo una cinta azul. La pala es larga. Ya caen los últimos terrones sobre el cuerpo del enemigo. Porque el soldado de la foto está dando sepultura a otro soldado, a un soldado ruso. El que está enterrando hubiera podido matarle, acertarle con una bala precisa, dispararle desde un carro de combate. Era y es el enemigo, el que está arrasando ciudades y sembrando la destrucción. Pero era también un muchacho joven, con una última foto de su novia o de su madre en el móvil, con la esperanza de que la guadaña de la guerra pasara de largo, le gustaba, como a él, el fútbol internacional, el festival de eurovisión, las hamburguesas baratas sin mostaza y le gustaban también, como a él, las canciones tristes que ayudan a no conformarse con cualquier cosa. El cuerpo del muchacho ruso yacía hasta hace un par de horas boca arriba, huérfano de piedad. Y el soldado ucraniano ha pensado y sentido que de algún modo era su carne la quedaba a la intemperie, al rocío de la mañana, a las heladas negras, al apetito de las alimañas. Los uniformes eran diferentes, las lenguas quizás también, pero durante dos horas, los enemigos han estado frente a frente, como si fueran hermanos. El uno todavía vivo, el otro ya esperando que ese cuerpo que queda enterrado vuelva a ser lo que fue para darle las gracias al sepulturero.