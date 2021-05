La Foto: "Lo de separar el surco del pétalo es cosa de gente demasiado que cavila demasiado”

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País y es una foto dentro de una foto. Carlos Saura, fotógrafo y director de cine, posa junto a un caballete en el que hay una foto en blanco y negro de Lola Flores. La faraona está en plena faena, adelanta un pie, con una mano levanta una bata de cola imponente.

La otra mano la alza por encima de la cabeza. La bata de cola se alza majestuosa como la risa del mar, como una cascada casi infinita de volantes de alegría. Mueve La faraona la bata de cola como si cientos de mariposas le obedecieran y quebraran y requebraran con sus alas el juego y el drama, del cante.

Y no sabe uno decir si es el modo de mover los pies, si es el modo de contonearse, si son las manos, sin es la cara, si es todo, pero ese paso bailao con todo el alma deja en el aire un instante de belleza efímera y una nostalgia tan invasiva como un vecino pesado.

Esa es la fuerza de la foto, del arte de Lola, un instante de belleza efímera como el de la gota de miel que se desploma lenta y cambia el tiempo, como un campo de leves amapolas que vistas desde lejos parecen un trazo de acuarela, como el de una mirada compasiva por el que sufre, como un gesto de ternura entre viejos amantes, belleza efímera que se acaba pronto, apenas unos segundos, pero que le dejan a uno invadido de nostalgia, no de nostalgia de lo que fue, sino nostalgia de lo que será, de una Lola haciendo siempre figuras con sus manos, de campos de amapolas que no se agosten, que no terminen, de una compasión sin límite.

En el mismo momento en el que se alza la bata de cola, en el mismo momento en el que la mano de Lola le hace carantoñas al aire, en ese momento, en esa emboscada de belleza, ya he decido, ya hemos decidido matar la única nostalgia que nos hace estar vivos.