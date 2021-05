La Foto: "Lo de separar el surco del pétalo es cosa de gente demasiado que cavila demasiado”

La foto que me ha llamado la atención hoy no la he visto en ningún periódico. La he tomado esta mañana en un campo de melocotoneros. A lo lejos el río que pinta una vega de muchos verdes. La ermita nos mira desde lo alto, una ermita con dos torres.

El suelo es duro, pedregoso, que parece mentira que de una tierra así, entre las hojas claras, bajo una luz cálida, puedan criarse los terciopelos de dulce, rojos y amarillos. El fruto siempre es trabajo, madrugón, desvelo, el fruto siempre es gracia, regalo, el fruto siempre es espera y sorpresa.

En la foto unos melocotoneros pequeños, melocotoneros niños, se esfuerzan por crecer y hacerse grandes, por dar también ellos sorpresas de felpa dulce. En un campo así, tan esforzado, tan trabajado, tan disciplinado, tan dedicado a la labor, en un cruce de caminos crece un enorme rosal, casi un árbol, sin cosecha posible, sin venta o alquilaje posible, solo para que se recreen los ojos de los que faenan en un belleza de pétalos.

Detrás de fila ordenada de melocotoneros y del rosal, tres cipreses apuntan insistentemente al cielo. ¿Qué necesidad había de adornos y de fiestas florales, qué necesidad había de altivos cipreses que recordaran la fugacidad del tiempo? ¿No era este un huerto de melocotones, no se trataba de ganarse la vida, de cultivar la tierra y de conseguir un jornal digno?

¿Por qué recordar el camino al cementerio, por qué levantar pedestales verdes a las rosas, todas las rosas son la misma rosa, rosa de cuerpo lleno y suave? A lo mejor es que lo de separar, lo de separar el surco del pétalo es cosa de gente demasiado que cavila demasiado, que cavila mal.