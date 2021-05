La Foto: "La sangre de la jornada que muere tinta de reflejos colorados el espejo del agua”

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Un señor algo calvo mira con mucha atención y con unos prismáticos hacia poniente. Bajo sus pies tiene el agua tranquila y mansa de una laguna. Es la hora mágica del ocaso, el sol ya se ha escondido y algunas nubes se han empeñado en borrar la línea del horizonte sin conseguirlo del todo. Y, por eso, el cielo se incendia en púrpuras gaseosos, la sangre de la jornada que muere tinta de reflejos colorados el espejo del agua. Y así, ante un sacrificio incruento y silencioso, esa luz misteriosa con la que acaba el día, esa luz que desvela los secretos más escondidos, ofrece su último tributo al que quiere, al que sabe mirar. Solo se escucha el silbo de algunos pájaros. La ciudad lejana no ve el despliegue de rojos trenzados en celosía, su belleza que no se paga. Los señores y las señoras de la ciudad lejana no saben decirte con exactitud cuándo sale el sol y cuándo se pone, cuando la tierra gira con su discreción habitual, cuando sale el lucero sin párpados, cuándo el ocaso pinta fuegos que hieren y llenan el ánimo de asombro y agradecimiento. Los señores y las señoras de la ciudad lejana, nosotros, los ausentes de la hora malva y de la hora escarlata, los ausentes de los prodigios cotidianos, si acaso sentimos durante unos segundos una extraña inquietud antes del anochecer. Y los prodigios cotidianos se nos escapan sin que nos visite ni el agradecimiento ni el asombro. A pesar de nuestra distracción, el sol, en estos días cortos de mayo, se afana pronto en seguir dibujando maravillas antes de terminar de dorar el trigo.