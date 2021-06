La Foto: "La saña con la memoria de aquellos que éramos nosotros que estábamos en otro tiempo y en otro espac

La foto que me ha llamado la atención la he visto en la Vanguardia. Es una imagen tomada en una plaza donde ya es verano. Un hombre con pantalones cortos y chanclas sostiene en su mano un martillo mientras contempla una gran estatua que yace derribada. Probablemente el mismo ha sido el que le ha dado el golpe de gracia, el que ha rematado al coloso de piedra. La gran talla, que representa a un personaje desconocido para el resto de los mortales que no vivimos en ese país, ha sido primera pintada de de un verde chicle de menta. Luego ensuciada con un rojo chillón, que parece que la estatua sangra por la frente. Por si al personaje pétreo se le ocurriera hablar le han tapado la boca con un una tira de papel adhesivo y la faena se ha terminado cubriéndole la túnica de grafities. Yace derribado el monumento que recordaba el pasado. Y se comprende la saña del hombre del martillo. Es la saña que todos llevamos dentro, la saña con lo que fuimos, la saña con la memoria de aquellos que éramos nosotros que estábamos en otro tiempo y en otro espacio. Porque debajo de la nostalgia los recuerdos a menudo vuelven con el rencor verde con el que los hemos pintado: por no haber estudiado más, por no haber estudiado menos, por no haber gastado más, por no haber gastado menos, por no haber callado, por haber hablado, por no haber dejado marchar a aquella chica que olía a agua de limón y azahar, por haberla dejado marchar, por no haber comprado a tiempo el apartamento que vendían en la playa, por haber sido demasiado riguroso, por haber sido demasiado flexible. No es extraño que derribemos estatuas, que las pintemos de colores, que pensemos hacer justicia al tirar por el suelo tallas de piedra. Nos pasamos la vida derribando nuestra propia esfigie sin concederle un momento de ternura.