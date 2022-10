La Foto: “El problema de los necios no es que tengan una cierta forma de pensar, es que no la abandonan nunca”

La foto que me ha llamado la atención hoy es algo desconcertante. El protagonista se baña en un río o en un estanque de aguas oscuras. Parece agua de aceitunas recogidas tarde, casi negras. El bañista está vestido, con calcetines, con un pantalón color crema y una camiseta azul marino. No se ha quitado ni el reloj. Levanta las piernas y se agarra a un flotador de salvamento rojo y blanco, como los que se usan en los barcos. El estanque no debe estar frío. Nuestro hombre agarra el salvavidas como si fuera un volante. No es joven, le queda poco pelo. Pero saca la lengua y abre mucho los ojos. Hace una especie de mueca propia de una película de dibujos animados. Un hombre maduro flota en un verde inglés y se comporta como un niño de dos años. Será un trastornado, o un necio. Pero luego me entero de que le han dado un Premio Nobel. Salvo error no es un necio. Los necios, los tontos, se aferran no a un flotador sino a sus ideas. Los majaderos tienen ideas, todo el mundo tiene ideas. También los asnos tienen ideas, bueno más que ideas decisiones inflexibles. Se detienen a mitad del camino y no se mueven. Deciden tomar el camino de la izquierda cuando al cortijo se llega por la vereda de la derecha. El problema de los necios no es que tengan una cierta forma de pensar, es que no la abandonan nunca. Ya puede llover, tronar o nevar el necio sigue con su camisa de lino y sus bermudas. El necio asegura además que todo el mundo está demasiado abrigado. El hombre inteligente se baña con un niño, juega como un niño, porque le ha soprendido una gran alegría. El necio nunca se sorprende, siempre se queja.