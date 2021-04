La Foto: "Palos listos para meterles fuego, algunos ya han ardido y solo quedan las cenizas"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el periódico el País. Y lo confieso, he querido pasar la página rápido, porque esta vez no quería mirar. Pero he vuelto, he vuelto y he visto una foto aérea. Sobre un suelo pobre, seco, hay cuadrados formado por ladrillos y sobre esos ladrillos hay pilas de palos. Palos listos para meterles fuego, algunos ya han ardido y solo quedan las cenizas. Sobre una de esas pilas dos personas depositan un sudario blanco con un cuerpo dentro. Parece el cuerpo de una mujer. Dentro de unas horas ese sudario no será más que pavesas que se llevará el viento. Dentro de ese sudario hay el cuerpo de una que fue niña y que tuvo la fortuna, en la India no es frecuente, de ir a un colegio cerca de casa, el cuerpo de una que fue niña y con ilusión con los ojos muy abiertos seguía la vara de la maestra que señala las primeras letras, en el cuerpo de ese sudario hay una niña que se hizo mujer y están las confidencias de la amistad de la primera juventud, esas dos o tres amigas con las que el mundo vibraba de un modo especial, y está el cuerpo de una mujer que conoció la promesa, la compañía y el sacrificio del amor, el cuerpo de una mujer que crio con esmero a los hijos, siempre al mirarlos pensaba en la esperanza, está el cuerpo de una mujer que contaba historias llenas de tristeza y de felicidad en las noches de verano, a la puerta de su casa, sentada con la familia en unas sillas, buscando el fresco, está el cuerpo de una mujer que cuido a su madre enferma con toda la ternura que tenía en sus tripas, está el cuerpo de una mujer que iba al templo cuando podía para agradecer y pedir a los dioses, está el cuerpo de una mujer que mirando el cielo cuajado se preguntaba para qué tantas estrellas, se preguntaba quién era. No te conozco amiga desconocida, pero pido a Dios que hoy mismo, sin tardar te abra las puertas del paraíso.