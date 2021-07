La Foto: "La mujer de la foto es la última superviviente de un clan que hace casi cien años decidió aislarse..

La foto que me ha llamado la atención la he visto en la Vanguardia. Es una imagen tomada en una cabaña de leños. Una mujer mayor, sentada en el suelo, aprieta las ubres de una cabra blanquísima. En el establo hay un lecho de pequeñas ramas verdes. La mujer viste con una falda de estampado azul marino, un gran chaquetón del mismo color y lleva anudado a la cabeza un pañuelo. Esboza una sonrisa poco expresiva mientras ordeña. Sus labios son grandes, también lo es su nariz. La nariz parece en realidad la nariz de un hombre. El animal, grande, se deja hacer. Una luz muy limpia le cae sobre un pelo níveo que parece cepillado. La luz entra por un ventanuco a través del que se ve el verde de la taiga, en la lejana Siberia. Y la cabra parece de piedra, una estatua pura y fuera de la historia. La mujer de la foto es la última superviviente de un clan que hace casi cien años decidió aislarse del mundo para no verse contaminado por la civilización. Sus antepasados, contrarios a las formas y modos de tantas modernidades como invadían el siglo, decidieron internarse en lo más remoto de la Rusia escondida. Querían estar a salvo de cualquier contaminación, vivir sin contacto alguno para preservar su religión. Los encontraron por casualidad hace cuarenta años. Puros, sin mancha alguna. Pero la vida se ha ido extinguiendo en el clan de forma inexorable, la mujer de la foto es la última de la familia. Ha podido cambiar de casa gracias a la donación de un millonario. En el invierno despiadado de Siberia, en una soledad obstinada, la mujer de la foto ha mantenido el más lejano de los retiros. Sigue sin contaminarse y camina sola hacia la muerte con la que desaparecerá su religión.