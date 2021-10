La foto: "Lo miran con deleite como si la vida fuera algo así"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en la web del Museo Picaso de Málaga. Está preparando este museo una exposición sobre Brassaí, el fotógrafo amigo del pintor malagueño. Está tomada el retrato en los Jardines de Luxemburgo de París una mañana de otoño soleada. Al borde de uno de las pequeñas lagunas del parque dos niños ya crecidos miran el agua. Los vemos de espaldas. El chico viste pantalón corto, calcetines claros y se cubre la cabeza con una gran gorra de lana. Apoya su brazo en el hombro de la niña. Apoya el brazo y levanta un poco la rodilla con una suficiencia de adulto, como el hombre importante, ocupado en cosas decisivas, que sale a pasear con su chica y, seguro de sí mismo, se apoya sin apoyarse. El niño ya muy mayor no necesita el apoyo de mujer alguna. La niña, con una melenita corta y un vestido claro de falda tableada, se mantiene firme, segura también ella en su independencia. Los dos niños que en el parque juegan a ser ya mayores, muy mayores, miran un barquito de vela latina que navega por el estanque. Lo miran con deleite como si la vida fuera algo así, una suerte de travesía por un estanque calmo. Muchas veces también nosotros lo pensamos. Embarcamos entre rosas, cantos y sonrisas. Pensábamos que estábamos pertrechados, bien pertrechados para cualquier inclemencia. Ideas robustas, principios firmes, una sólida naviera nos respaldaba. Hemos descubierto que las ideas robustas y los principios sólidos también caen al mar. Hemos naufragado ya muchas veces, y tumbados en las playas de muchos océanos, hemos suplicado ayuda a las jóvenes que jugaban a la pelota. En esos hundimientos, más necesitados que nunca, más humanos que nunca, hemos descubierto que no nos equivocamos al zarpar juntos.